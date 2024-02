Sergej Lavrov sa zúčastní na diplomatickom fóre v Turecku

Istanbul 28. februára (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa zúčastní na diplomatickom fóre, ktoré sa v piatok začne v Turecku, uviedli vlády oboch krajín po kritike Ankary za jej podporu Moskvy pri vojenskej agresii na Ukrajine. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová v stredu uviedla, že Lavrov sa na podujatí stretne so svojím tureckým kolegom Hakanom Fidanom. Pre AFP to potvrdil hovorca tureckého rezortu diplomacie Öncü Keceli.



Diplomatické fórum v Antalyi (ADF) vzniklo v roku 2021 ako miesto pre politikov, podnikateľov, výskumníkov a akademikov na výmenu názorov na diplomaciu, politiku a podnikanie.



Lavrov sa na konferencii ADF zúčastnil aj v roku 2022, len niekoľko týždňov po začiatku invázie Ruska na Ukrajinu, naposledy navštívil Turecko vlani v apríli, keď sa v Ankare stretol s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom.



Turecko podobne ako Ukrajinu a Rusko obmýva Čierne more a darí sa udržiavať kontakty s oboma stranami konfliktu. Zohráva aj kľúčovú úlohu pri vývoze ukrajinského obilia po mori prostredníctvom bezpečného koridoru pod záštitou OSN. Západní spojenci však Ankare vyčítajú, že pomáha Rusku obchádzať niektoré sankcie.



Najnovšie kolo sankcií, ktoré minulý týždeň predstavil Biely dom, sa vzťahuje aj na 16 tureckých subjektov. Washington obvinil jednotlivcov a spoločnosti, že pomáhajú zásobovať ruský priemysel a podporujú schopnosť Moskvy viesť vojnu proti Ukrajine.