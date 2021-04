Sergej Lavrov vyzval na zákaz zbraní vo vesmíre

Moskva 12. apríla (TASR) - Ruský minister zahraničných Sergej Lavrov v pondelok vyzval na rokovania o zákaze rozmiestnenia zbraní vo vesmíre. Ako základ rokovaní navrhol rusko-čínsky návrh zmluvy predložený na konferencii o odzbrojení v Ženeve v roku 2014.



Lavrov to uviedol vo videoposolstve zverejnenom na webe ministerstva zahraničných vecí pri príležitosti 60. výročia letu prvého človeka, Jurija Gagarina, do vesmíru.



Šéf ruskej diplomacie podľa agentúry TASS poznamenal, že ruskú iniciatívu podporilo medzičasom asi 30 krajín svets. Medzi nimi je Nikaragua, Guatemala, Sierra Leone, Surinam a ďalšie štáty, informovala v pondelok rozhlasová stanica Echo Moskvy.



Dmitrij Rogozin, generálny riaditeľ ruskej vesmírnej agentúry (Roskosmos), pre agentúru TASS avizoval, že ruský vesmírny program čakajú veľké zmeny.



Špecifikoval, že ide o prechod na novú raketovú a vesmírnu technológiu i začiatok prieskumu Mesiaca - najskôr automatickými zariadeniami, a potom aj ľudskými posádkami.



Vyhlásil, že vo vesmírnom priemysle vidí obrovské príležitosti pre medzinárodnú spoluprácu, a vníma záujem iných štátov spolupracovať s Ruskom.



Pripomenul tiež, že prvý let rakety s ľudskou posádkou do vesmíru bol dokončený napriek obrovským ľudským i materiálnym stratám, ktoré Sovietsky zväz utrpel počas druhej svetovej vojny.



"To svedčí o tom, že nie všetko súvisí s okolnosťami, veľa závisí od ľudí, ich vôle a profesionality, od ich snahy dosiahnuť vytýčený výsledok," zdôraznil Rogozin.



Deň kozmonautiky si v pondelok pripomenuli aj kozmonauti agentúry Roskosmos, ktorí sú momentálne na palube Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS).



V Rusku sa v tento deň koná množstvo podujatí - vedeckých, vzdelávacích i kultúrnych -, ktorými si ľudia pripomínajú 60. výročie Gagarinovho letu i ďalšie úspechy sovietskeho a ruského vesmírneho programu.