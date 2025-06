Sergej Naryškin sa telefonicky zhováral so šéfom CIA

Moskva 29. júna (TASR) - Riaditeľ ruskej Zahraničnej spravodajskej služby (SVR) Sergej Naryškin v nedeľu uviedol, že hovoril so svojím americkým kolegom. Ide o najnovší oficiálny kontakt so šéfom CIA po ich prvom telefonáte v polovici marca. TASR o tom píše podľa agentúry AFP



„Telefonoval som so svojím americkým kolegom a dohodli sme sa, že si kedykoľvek zavoláme, aby sme prediskutovali otázky spoločného záujmu,“ povedal Sergej Naryškin v ruskej štátnej televízii. Ďalšie podrobnosti o telefonáte neuviedol.



Naryškin so šéfom CIA Johnom Ratcliffom telefonicky hovoril prvýkrát 12. marca. V ten istý deň predstavitelia Ukrajiny na rozhovoroch v Saudskej Arábii podporili návrh USA na 30-dňové prímerie vo vojne s Ruskom a súhlasili s okamžitými rokovaniami s Moskvou.



Predtým posledný známy kontakt medzi šéfmi CIA a SVR bol v novembri 2022, keď sa Naryškin v Ankare stretol s vtedajším šéfom CIA Williamom Burnsom.