Sergej Naryškin tvrdí, že USA a Poľsko plánujú rozdelenie Ukrajiny

Londýn/Moskva 28. apríla (TASR) - Šéf ruskej špionážnej služby Sergej Naryškin obvinil vo štvrtok Spojené štáty a Poľsko, že majú v pláne získať sféru vplyvu na Ukrajine. Je to zatiaľ najsilnejší signál Moskvy, že vojna sa môže skončiť núteným rozdelením Ukrajiny medzi Západ a Rusko. Informácie priniesla tlačová agentúra Reuters.



Šéf Služby zahraničnej rozviedky Ruskej federácie (SVR) Naryškin sa odvolal na nezverejnené spravodajské informácie, ktoré podľa neho ukazujú, že USA a Poľsko, teda spojenci z NATO, plánujú obnoviť kontrolu Poľska nad časťou západnej Ukrajiny.



"Podľa spravodajských informácií získaných Službou zahraničnej rozviedky Ruskej federácie vypracovávajú Washington a Varšava plány na zavedenie prísnej vojenskej a politickej kontroly Poľska nad jeho historickými dŕžavami na Ukrajine," uviedol Naryškin v zriedkavom vyhlásení, ktoré zverejnila SVR.



Poľsko ovládalo v minulosti v rôznych obdobiach niektoré územia, ktoré sú teraz súčasťou Ukrajiny, naposledy to bolo v čase medzi dvoma svetovými vojnami. Západná Ukrajina vrátane mesta Ľvov bola na konci druhej svetovej vojny pohltená Sovietskym zväzom.



SVR uviedla, že Spojené štáty preberajú s Poľskom plán, na základe ktorého poľské "mierové" jednotky bez poverenia NATO vstúpia do častí západnej Ukrajiny, kde je pravdepodobnosť konfrontácie s ruskými silami nízka.



SVR, ktorá po rozpade Sovietskeho zväzu v roku 1991 prevzala väčšinu úloh sovietskej špionážnej služby KGB, nezverejnila svoje dôkazy a agentúre Reuters sa túto správu nepodarilo overiť.



Poľské ministerstvo zahraničných vecí sa zatiaľ k Naryškinovým štvrtkovým tvrdeniam nevyjadrilo.



Poľsko je jedným z najsilnejších podporovateľov Ukrajiny v jej odpore proti invázii Ruska – posiela jej cez hranice zbrane a prijalo už približne tri milióny ukrajinských utečencov.



Vplyvný ruský senátor a podpredseda zahraničného výboru Rady federácie (hornej komory ruského parlamentu) Andrej Klimov tiež vo štvrtok vyhlásil, že Poľsko plánuje zaviesť kontrolu nad časťou Ukrajiny. Neposkytol však žiadne dôkazy pre toho tvrdenie.



Jeden z najbližších spojencov ruského prezidenta Vladimira Putina tento týždeň povedal, že Ukrajina sa rúti k rozpadu na viacero štátov, a to preto, že USA sa snažia využiť Kyjev na zničenie Ruska.



Rusko nazvalo inváziu na Ukrajine "špeciálna vojenská operácia" a jej cieľom je "odzbrojiť" Ukrajinu a "ochrániť ju pred fašistami". Ukrajina a Západ tvrdia, že je to len falošná zámienka prezidenta Putina pre nevyprovokovanú útočnú vojnu.