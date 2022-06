Sergej Šojgu navštívil vojakov zapojených do ofenzívy na Ukrajine

Moskva 26. júna (TASR) - Ruský minister obrany Sergej Šojgu navštívil vojenské jednotky ruskej armády zapojené do ofenzívy na Ukrajine. V nedeľu o tom informoval rezort obrany v Moskve, na ktorý sa odvolali agentúra Reuters a spravodajská stanica Sky News.



"Armádny generál Sergej Šojgu si na veliteľských stanovištiach ruskej ruských jednotiek vypočul hlásenia veliteľov o aktuálnej situácii a operáciách ruských ozbrojených síl v hlavných operačných oblastiach," uviedlo ruské ministerstvo obrany vo vyhlásení.



Bezprostredne nebolo známe, kedy sa návšteva Šojgua na Ukrajine uskutočnila, ani to, či tam bol sám, konštatuje Sky News.



Ruské sily napadli Ukrajinu 24. februára na rozkaz šéfa Kremľa Vladimira Putina. Moskva tvrdí, že ide o "špeciálnu vojenskú operáciu", ktorej cieľom je "denacifikácia a demilitarizácia" Ukrajiny. Kyjev a západné krajiny poukazujú na to, že v skutočnosti ide o masívnu vojenskú agresiu obhajovanú klamlivými propagandistickými dôvodmi.