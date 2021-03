Séria nehôd si vyžiadala uzavretie diaľnice D1 v Olomouckom kraji

Olomouc 16. marca (TASR) - Séria dopravných nehôd v Česku si v utorok vyžiadala uzavretie úseku diaľnice D1 medzi obcami Lipník nad Bečvou a Hranice v Olomouckom kraji, informoval spravodajský server Novinky.cz.



Hovorca polície Libor Hejtman uviedol, že nehoda sa stala krátko pred 13.30 h medzi 304. a 306. kilometrom diaľnice D1 v smere z Olomouca do Ostravy, píše na svojej webovej stránke server iDnes.cz.



Séria viacerých, nenadväzujúcich nehôd podľa hasičov zahŕňala 15 až 20 vozidiel.



Hovorkyňa krajskej záchrannej služby Lenka Urbanová spresnila, že pri nehodách sa zranilo celkovo osem ľudí. Jednu osobu museli prepraviť letecky do nemocnice v Olomouci.



Polícia v tejto oblasti odklonila dopravu. Pred pol piatou popoludní sa podľa iDnes.cz podarilo sprejazdniť aspoň odstavný jazdný pruh.



V okolí Hraníc v Přerovskom okrese v čase nehody padal dážď so snehom a fúkal silný vietor, píšu Novinky.cz.