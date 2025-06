Seriál Adolescent bude vo Francúzsku súčasťou výučby

Paríž 9. júna (TASR) - Britský seriál Adolescent, ktorý vyvolal diskusiu o toxických a mizogýnnych vplyvoch na chlapcov v online priestore, bude zaradený medzi učebné materiály aj na stredných školách vo Francúzsku. V rozhovore pre spravodajskú stanicu LCI to v nedeľu oznámila francúzska ministerka školstva Élisabeth Bornová. Jej rozhodnutie nadväzuje na podobný krok Británie, informovala v pondelok agentúra AFP, píše TASR.



Bornová vysvetlila, že producent seriálu, ktorý má v ponuke služba Netflix, „nám poskytol práva“ a francúzske ministerstvo školstva „ponúkne mládeži päť vzdelávacích modulov založených na tomto seriáli.“



Tieto úryvky z minisérie sú podľa Bornovej „veľmi reprezentatívne pre násilie, ktoré medzi mladými ľuďmi existuje“. Doplnila, že budú premietané na stredných školách deťom približne od 14 rokov.



Ministerka objasnila, že tieto materiály majú pomôcť zvýšiť povedomie o problémoch, akým je nadmerné používanie mobilov, banalizácia násilia na sociálnych sieťach, či naratívy toxickej maskulinity, ktoré propagujú násilie voči ženám.



Britský premiér Keir Starmer označil rozhodnutie zaradiť seriál do výučby v Británii za „dôležitú iniciatívu“, ktorá by mala pomôcť otvoriť diskusiu o tom, akému online obsahu sú tínedžeri vystavení.



Seriál Adolescent mal premiéru 13. marca. Je o vražde školáčky, ktorú dobodá 13-ročný chlapec, ktorý sa zradikalizoval na internete.



AFP uviedla, že tento seriál odhaľuje nebezpečné vplyvy, ktorým sú chlapci vystavení v online priestore. Poukazuje aj na skryté významy, ktoré mladí ľudia pripisujú na pohľad nevinným emotikonom.



Seriál vyvolal veľkú diskusiu a zarezonoval najmä u tej časti publika, ktorá je čoraz viac znepokojená množiacimi sa prípadmi brutálnych útokov nožom spáchaných mladistvými, ako aj mizogýnnou rétorikou influencerov ako je Andrew Tate.



K 1. júnu dosiahol seriál Adolescent 141,2 milióna vzhliadnutí, čím sa stal druhým najsledovanejším anglickojazyčným seriálom Netflixu v histórii, informoval magazín Variety.