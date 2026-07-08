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Seriál Zmiznutie Sáry Lindertovej dostane dotáciu od Rady Európy
Pilotný program Rady Európy pre koprodukciu seriálov je kultúrna iniciatíva, ktorej cieľom je podporovať kvalitné seriály vznikajúce v rámci medzinárodných koprodukcií.
Autor TASR
Štrasburg 8. júla (TASR) - V rámci Pilotného programu Rady Európy pre koprodukciu seriálov dostane česko-slovenský seriál Zmiznutie Sáry Lindertovej dotáciu vo výške 300.000 eur. Prostredníctvom tohto projektu podporí Rada Európy celkovo sedem európskych seriálov vo výške 2,1 milióna eur, informuje TASR.
Jednotlivé koprodukcie vybrali na základe hodnotenia nezávislých odborníkov. Tohtoročný výber sa sústreďuje na deti, mládež aj dospelých v rôznych žánroch. Spája rozmanité kultúrne kontexty a zaoberá sa témami spravodlivosti, pamäti, identity, rodovej príslušnosti, moci, spolupatričnosti a historických zmien, uvádza tlačové oddelenie Rady Európy.
Výber celkovo odráža európsku audiovizuálnu scénu, ktorá si cení rozmanitosť, kultúrny dialóg a príbehy, ktoré rezonujú naprieč generáciami a hranicami.
Zo siedmich vybraných seriálov tvoria ženy 42 percent tvorcov, scenáristov a režisérov. Zastúpených je celkovo desať národných a regionálnych alebo menšinových jazykov, pripomína Rada Európy.
Snímku Zmiznutie Sáry Lindertovej bude viesť slovenská produkčná spoločnosť Truestory spolu s českou produkčnou spoločnosťou Barletta. Bude sa na nej podieľať aj autorka rovnomennej knižnej predlohy Kateřina Šardická spolu so slovenským scenáristom Mirom Šifrom.
Pilotný program Rady Európy pre koprodukciu seriálov je kultúrna iniciatíva, ktorej cieľom je podporovať kvalitné seriály vznikajúce v rámci medzinárodných koprodukcií, posilniť nezávislých producentov a podporovať vytváranie nových vzťahov. Program v súčasnosti podporujú ministerstvá kultúry a národné agentúry v rôznych európskych krajinách.
Jednotlivé koprodukcie vybrali na základe hodnotenia nezávislých odborníkov. Tohtoročný výber sa sústreďuje na deti, mládež aj dospelých v rôznych žánroch. Spája rozmanité kultúrne kontexty a zaoberá sa témami spravodlivosti, pamäti, identity, rodovej príslušnosti, moci, spolupatričnosti a historických zmien, uvádza tlačové oddelenie Rady Európy.
Výber celkovo odráža európsku audiovizuálnu scénu, ktorá si cení rozmanitosť, kultúrny dialóg a príbehy, ktoré rezonujú naprieč generáciami a hranicami.
Zo siedmich vybraných seriálov tvoria ženy 42 percent tvorcov, scenáristov a režisérov. Zastúpených je celkovo desať národných a regionálnych alebo menšinových jazykov, pripomína Rada Európy.
Snímku Zmiznutie Sáry Lindertovej bude viesť slovenská produkčná spoločnosť Truestory spolu s českou produkčnou spoločnosťou Barletta. Bude sa na nej podieľať aj autorka rovnomennej knižnej predlohy Kateřina Šardická spolu so slovenským scenáristom Mirom Šifrom.
Pilotný program Rady Európy pre koprodukciu seriálov je kultúrna iniciatíva, ktorej cieľom je podporovať kvalitné seriály vznikajúce v rámci medzinárodných koprodukcií, posilniť nezávislých producentov a podporovať vytváranie nových vzťahov. Program v súčasnosti podporujú ministerstvá kultúry a národné agentúry v rôznych európskych krajinách.