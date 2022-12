Sériový vrah Sobhraj je po prepustení z nepálskej väznice už v Paríži

Paríž/Káthmandu 24. decembra (TASR) - Francúzsky sériový vrah Charles Sobhraj, ktorý v 70. rokoch zavraždil v Ázii značný počet cudzincov, prišiel v sobotu po takmer 20 rokoch strávených vo väzení v Nepále do Paríža. Potvrdil to reportér agentúry AFP.



V piatok ho prepustili z väznice a na letisku v nepálskom hlavnom meste Káthmandu nasadili na lietadlo linky smerujúcej cez katarskú metropolu Dauha do Francúzska.



Zdroje z parížskeho letiska uviedli, že po prílete do francúzskeho hlavného mesta ho pohraničná polícia odviedla na "kontrolu osobných dokladov".



O prepustení v súčasnosti 78-ročného Sobhraja zo zdravotných dôvodov rozhodol najvyšší súd v Káthmandu. Od roku 2003 si odpykával trest za vraždu dvoch severoamerických turistiek.



Sobhrajov život bol zaznamenaný aj v úspešnom seriáli The Serpent (Had). Je synom Inda a Vietnamky, ktorá sa neskôr vydala za francúzskeho dôstojníka. Práve po ňom získal francúzske občianstvo.



Sobhraj mal problémové detstvo a za menej závažné zločiny sa vo Francúzsku niekoľkokrát ocitol vo väzení. Začiatkom 70. rokov začal cestovať po svete a skončil v thajskom hlavnom meste Bangkok.



Celkovo je spájaný s viac než 20 vraždami. Prezývku Had si vyslúžil za maskovanie, zmenu identity a časté úniky.