Šerpa Kami Rita prekonal výstupom na Mount Everest svoj vlastný rekord

Káthmandu 12. mája (TASR) - Známy horolezec a šerpa Kami Rita vystúpil v nedeľu na vrchol najvyššej hory sveta Mount Everest už po 29. raz, čím prekonal doterajší svetový a svoj vlastný rekord v počte úspešných výstupov na najvyšší vrchol sveta. TASR informuje podľa agentúry DPA.



Päťdesiatštyriročný šerpa je podľa informácií predstaviteľa zo základného tábora pod Mount Everestom už na zostupe. Jeho výstup pre agentúru DPA potvrdilo aj vedenie spoločnosti Seven Summit Treks, pre ktorú Kami Rita pracuje. Dodalo, že vrchol dosiahol so skupinou horolezcov, ktorú viedol.



Kami Rita výstupom zväčšil svoj náskok pred ďalším úspešným nepálskym horolezcom a šerpom Pasangom Dawaom, ktorý má na svojom konte 27 výstupov na Mount Everest. Obaja horolezci tvrdia, že výstupmi na najvyššiu horu sveta si zarábajú na živobytie, no dosahovanie rekordov nikdy nebolo ich prioritou.



Kami Rita sa narodil na úpätí Mount Everestu v etnickej komunite Šerpov. Svoju kariéru začal ako nosič a neskôr sa vypracoval na horolezeckého sprievodcu. Guinessová kniha rekordov udáva, že vrchol zdolal prvýkrát v roku 1994 a odvtedy sa mu to znovu podarilo takmer každý rok.



Šerpovia majú zväčša výborné horolezecké skúsenosti a veľmi dobre poznajú terén. Ich odborné znalosti sú pre bezpečný výstup na horu Mount Everest často rozhodujúce.



Nepálske ministerstvo cestovného ruchu tento rok povolilo výstup na Mount Everest 414 horolezcom. Nepál je domovom ôsmich z celkovo štrnástich najvyšších vrchov sveta.