Šerpa Kami Rita zlepšil 31. výstupom na Mt. Everest vlastný rekord

Káthmandu 27. mája (TASR) - Nepálsky šerpa Kami Rita (55) v utorok prekonal svoj vlastný svetový rekord a 31. krát vystúpil na najvyššiu horu sveta Mount Everest. Urobil tak viac ako 30 rokov po jeho prvom výstupe. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



„Veľká gratulácia legendárnemu šerpovi Kamimu Ritovi k jeho 31. úspešnému výstupu na Everest - najvyššiemu počtu výstupov v histórii,“ uviedli organizátori expedície, spoločnosť Seven Summit Treks. „Šerpu Kamiho Ritu netreba predstavovať. Nie je len národným horolezeckým hrdinom, ale aj globálnym symbolom samotného Everestu,“ dodala spoločnosť. Rita pri svojom 31. výstupe na 8848 metrov vysokú horu sprevádzal skupinu indických vojakov.



Rita sa narodil na úpätí Mount Everestu v etnickej komunite Šerpov. Svoju kariéru začal ako nosič a neskôr sa vypracoval na horolezeckého sprievodcu. Na Mount Everest prvýkrát vystúpil v roku 1994 a odvtedy sa na vrchol pravidelne vracia každý rok. Okrem Everestu vystúpil aj na niekoľko ďalších osemtisícoviek.



K prekonaniu Ritovho rekordu je najbližšie šerpa Pasang Dawa s 29 výstupmi. V tejto sezóne sa mu podarilo na vrchol najvyššej hory sveta vystúpiť už dvakrát, uviedla expedičná spoločnosť Climbing the Seven Summits. Rekordérom, ktorý nepatrí k šerpom, je Brit Kenton Cool s 19. výstupmi.