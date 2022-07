Šerpa Sanu ako prvý dvakrát vyliezol na všetky osemtisícovky

Káthmandu 21. júla (TASR) - Nepálčan Šerpa Sanu sa stal prvým človekom, ktorý vystúpil dvakrát na všetkých štrnásť osemtisícových vrcholov sveta. Vo štvrtok pokoril Gašerbrum II v Pakistane (8035 m n. m.), na ktorý doviedol japonského klienta.



"Je to pre nás veľká chvíľa. Šerpa Sanu sa postaral o zápis do histórie horolezectva, keď vyliezol na všetkých štrnásť najvyšších kopcov nie iba raz, ale dvakrát," uviedol organizátor expedície Šerpa Pasang zo spoločnosti Pioneer Adventure pre agentúru AFP.



Štyridsaťsedemročný Šerpa Sanu zdolal svoju prvú osemtisícovku v roku 2006, keď priviedol zahraničných horolezcov na Čo Oju. V roku 2019 skompletizoval výstupy na všetkých štrnásť vrcholov, dosiaľ sa to podarilo približne 40 ľuďom. Na najvyššej hore sveta Mount Everest bol sedemkrát. "Chýba mi už len jeden vrchol, aby som dosiahol môj cieľ. Vďaka podpore priateľov a požehnaniu som nadobudol extra silu, takže to vyskúšam na Gašerbrum II," napísal Šerpa Sanu na facebooku v júni pred odchodom do Pakistanu.