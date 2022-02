Šesť afrických krajín spustí vlastnú produkciu mRNA vakcín

Ženeva 18. februára (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok oznámila, že vybrala prvých šesť afrických krajín, ktoré získajú technológiu na výrobu mRNA vakcín proti novému koronavírusu. Stanú sa nimi Egypt, Keňa, Nigéria, Senegal, Juhoafrická republika a Tunisko. TASR prevzala správu z agentúr Reuters a AFP.



Ide o súčasť projektu, ktorý WHO spustila vlani s cieľom umožniť krajinám s nízkymi a strednými príjmami masovo a podľa medzinárodných štandardov vyrábať vakcíny založené na technológii mRNA, akú v súčasnosti využívajú napríklad firmy Pfizer/BioNTech či Moderna.



"Pandémia COVID-19 tak ako žiadna iná udalosť ukázala, že je limitujúce a nebezpečné spoliehať sa len na niekoľko spoločností pri dodávkach globálnych verejných statkov," uviedol šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Podľa jeho slov je preto nevyhnutné "značne navýšiť kapacity na výrobu potrebných zdravotníckych produktov vo všetkých regiónoch".



Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla: "Veľa sme sa zhovárali o produkcii mRNA vakcín v Afrike. Toto však ide ešte ďalej. Toto je technológia mRNA, ktorá je vyvinutá v Afrike a ktorú Afrika riadi i vlastní."



V súčasnosti sa na africkom kontinente s populáciu približne 1,3 miliardy ľudí vyrába len jedno percento z vakcín, ktoré tam používajú.



Aspoň jednu dávku vakcíny proti koronavírusuu dostalo takmer 62 percent celosvetovej populácie, avšak do začiatku februára bolo kompletne zaočkovaných len 11,3 percenta Afričanov.