Šesť členov milície Oath Keepers uznali za vinných z útoku na Kongres

Washington 21. marca (TASR) - Šesť členov americkej krajne pravicovej milície Oath Keepers uznali v pondelok za vinných zo zapojenia sa do útoku na sídlo Kongresu USA vo Washingtone 6. januára 2021. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Ide o tretí súdny proces proti skupine Oath Keepers, pokladanú za hlavného aktéra v plánovaní a násilnom vniknutí do Kapitolu, budovy Kongresu.



Štyria ľudia boli v pondelok uznaní za vinných zo sprisahania s cieľom narušiť činnosť Kongresu, za čo im hrozí 20 rokov väzenia. Dvaja ďalší sa dopustili menej závažných trestných činov, uviedla televízia CBS News.



Do útoku sa zapojili najmä prívrženci exprezidenta Donalda Trumpa, ktorému hrozí obžaloba pre volebné trestné činy vo Washingtone a Georgii. Hrozí mu tiež obvinenie v New Yorku za úplatky ženám, ktoré tvrdia, že s ním mali sexuálny styk.



Medzi šesticou osôb je aj Sandra Parkerová z amerického štátu Ohio, ktorá sa v maskovacom bojovom oblečení so skupinou ľudí koordinovane pretlačila do Kapitolu. Tam sa pripravovalo definitívne potvrdenie Joea Bidena v prezidentskej funkcii.



Medzi uznanými za vinných je aj Connie Meggsová manželka šéfa miestnej skupiny Oath Keepers na Floride Kellyho Meggsa.



Väčšina z takmer 1000 ľudí obvinených z útoku na Kongres čelí menej závažným obvineniam ako je napríklad ilegálny vstup. Proti Oath Keepers a spriaznenej milícii Proud Boys padli aj vážne obvinenia ako protištátna činnosť a sprisahanie.



Vlani v novembri bola Kelly Meggsová a zakladateľ Oath Keepers, Stewart Rhodes, uznaní za vinných z protištátnej činnosti.



V januári boli uznaní za vinných z protištátnej činnosti a sprisahania štyria ďalší ľudia. To podporuje argumenty, že útok nebol len spontánnou akciou rozvášnených podporovateľov Trumpa.



V pondelok pokračoval súd proti piatim členom Proud Boys, ktorá údajne s Oath Keepers spolupracovala pri organizovaní časti násilností. Ich prípadné odsúdenie zvýši šance, že aj samotný Trump a ľudia okolo neho budú čeliť obvineniam z povzbudzovania k násiliu.



Trumpa už preto vyšetruje osobitná komisia ministerstva spravodlivosti. Tri týždne pred útokom na Capitol vyzýval svojich podporovateľov, aby sa zišli vo Washingtone. Na Twitteri vtedy napísal: "Buďte tam, buďte divokí."