Šesť ľudí prišlo o život pri útoku Izraela na školu OSN v pásme Gazy

Gaza/Jeruzalem 17. októbra (TASR) — Najmenej šesť ľudí prišlo v utorok o život pri útoku izraelskej armády na školu v pásme Gazy prevádzkovanú Agentúrou OSN pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov (UNRWA), desiatky ďalších utrpeli zranenia. V škole sa v tom čase ukrývalo podľa UNRWA najmenej 4000 ľudí, informuje TASR na základe správ agentúr AFP a DPA.



"Sme pobúrení. Opäť to ukazuje flagrantnú neúctu k životom civilistov," uviedol generálny komisár UNRWA Philippe Lazzarini vo vyhlásení zverejnenom na webe agentúry s tým, že zasiahnutá škola sa nachádza v utečeneckom tábore Maghází ležiacom v centrálnej časti pásma Gazy. "Desiatky ľudí utrpeli zranenia, sú medzi nimi aj pracovníci UNRWA. Budova školy je vážne poškodená. Predpokladáme, že počet zranených sa zvýši," uviedol ďalej Lazzarini.



K zásahu školy došlo podľa UNRWA počas izraelského bombardovania pásma Gazy. Izraelská armáda sa k incidentu bezprostredne nevyjadrila.



Izraelské útoky na pásmo Gazy sú odvetou za vpád kománd ozbrojencov Hamasu do izraelského pohraničia, ku ktorému došlo 7. októbra a bol sprevádzaný mohutnou raketovou paľbou siahajúcou hlboko do izraelského vnútrozemia. Prienik kománd sprevádzalo vraždenie izraelských civilistov, vojakov a únos takmer 200 osôb do pásma Gazy. O život odvtedy prišlo okolo 3000 obyvateľov pásma Gazy a viac než 1400 Izraelčanov.



UNRWA bola založená v roku 1949 s cieľom poskytovať humanitárnu pomoc a ochranu palestínskym utečencom. Pôsobí v anektovanom východnom Jeruzaleme, v pásme Gazy, na okupovanom západnom brehu Jordánu, v Jordánsku, Libanone a v Sýrii.