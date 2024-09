ŠESŤ MŔTVYCH: Vozidlo sa rútilo v protismere v provincii Chu-nan

Peking 23. septembra (TASR) - Šesť ľudí zahynulo a sedem ďalších utrpelo zranenia po tom, čo jedno z vozidiel v pondelok v ranných hodinách nekontrolovane narazilo do bicyklov a ďalších áut na moste v provincii Chu-nan v strednej časti Číny, uviedla miestna polícia. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Na videozáznamoch na sociálnych sieťach vidieť veľkú bielu dodávku, ktorá sa v protismere rúti na oproti idúce vozidlá na moste Lu-sung v meste Ču-čou.



Na videách tiež vidieť trosky roztrúsené na vozovke a najmenej šesť vozidiel rýchlej zdravotníckej pomoci, ktoré na mieste nešťastia blokovali premávku.



Príčina nehody doposiaľ nebola bezprostredne známa a incident sa vyšetruje, uviedla čínska agentúra Sinchua.



K smrteľným dopravným nehodám dochádza v Číne často v dôsledku nedodržiavania bezpečnostných štandardov a často neusporiadaného spôsobu jazdy, píše AFP. Tento mesiac v provincii Šan-tung napríklad narazil školský autobus do davu ľudí pred budovou školy na východe Číny; zahynulo pritom 11 žiakov i rodičov. Čínska štátna televízia v tejto súvislosti uviedla, že vodič autobusu "stratil kontrolu" nad vozidlom.



Deväť ľudí zahynulo a ďalších päť utrpelo zranenia aj v júli v meste Čchang-ša v strednej časti Číny po tom, čo vozidlo narazilo do chodcov. Zadržali 55-ročného vodiča, stále však nie je jasné, či k incidentu došlo úmyselne, uzatvára AFP.