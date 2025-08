Šesť osôb obvinili na Ukrajine z korupcie pri obstarávaní dronov

Kyjev 4. augusta (TASR) - Šesť osôb vrátane jedného poslanca a vládneho činiteľa obvinili na Ukrajine zo sprenevery finančných prostriedkov pri obstarávaní dronov a ďalšieho vybavenia miestnej výroby pre potreby armády. Oznámili to v pondelok tamojšie úrady, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.



Ukrajinské protikorupčné orgány ešte v sobotu informovali, že odhalili systém úplatkárstva spočívajúci v uzatváraní zmlúv s dodávateľskými spoločnosťami za vedome nadsadené ceny. Zapojený doň bol aj istý poslanec, ako aj jeden súčasný a jeden už odvolaný vládny činiteľ, taktiež veliteľ Národnej gardy a dvaja podnikatelia.



„V rokoch 2024–25 organizovaná zločinecká skupina systematicky spreneverovala finančné prostriedky pridelené miestnymi orgánmi na potreby obrany,“ informoval Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU). Dodal, že zmluvné sumy boli nadhodnotené tak, že úplatky predstavovali z celkovej čiastky až približne 30 percent.



Medzi obvinenými figuruje okrem poslanca aj bývalý gubernátor a súčasný šéf regionálnej správy, ako i šéf vojenskej správy mesta, veliteľ jednej z jednotiek Národnej gardy a riaditeľ a majiteľ spoločnosti na výrobu bezpilotných lietadiel. Nákupy sa týkali dronov i tzv. rušiacich zariadení.



Identita obvinených i vyšetrovaných osôb nebola zverejnená. Zmieneného poslanca vzali v pondelok do väzby na prinajmenšom dva mesiace, pričom mu stanovili kauciu na vyše 164.000 eur.



Médiá ešte v sobotu uviedli, že týmto poslancom je Olexij Kuznecov z vládnucej strany Sluha národa, za ktorú Volodymyr Zelenskyj kandidoval v prezidentských voľbách. Členstvo v strane poslancovi údajne pozastavili do ukončenia vyšetrovania.