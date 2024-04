Šesť porotcov v procese s Trumpom zložilo prísahu, ďalší sa vyberajú

New York 16. apríla (TASR) - Šiesti členovia súdnej poroty v procese s americkým exprezidentom Donaldom Trumpom, v ktorom čelí obvineniam z podplácania, zložili v utorok prísahu. Súd ešte musí vybrať ďalších šesť porotcov a rovnaký počet náhradníkov, píše TASR podľa správ agentúry AP a AFP.



Šestica vybraných porotcov zložila prísahu krátko pred 16.00 h miestneho času (22.00 h SELČ) a zaujala svoje miesta v príslušnej lavici pre porotu.



Títo porotcovia boli vybraní zo skupiny približne 100 ľudí. Viacerých z tejto skupiny už predtým odmietli z dôvodu možnej zaujatosti či záväzkov, ktoré by boli v rozpore s procesom, píše AP. Výber porotcov, ktorý môže trvať niekoľko dní, sa začal už v pondelok.



Trump sa v pondelok ako prvý bývalý prezident v dejinách USA postavil pred súd v trestnom konaní. Je obžalovaný z podplácania pornoherečky Stormy Daniels počas predvolebnej kampane v roku 2016, aby mlčala o pomere s ním. Čelí aj obžalobe z falšovania úradných dokumentov s cieľom zatajiť tieto úplatky.



Proces by mal trvať niekoľko týždňov. Exprezidentovi v prípade usvedčenia hrozí viacročný trest odňatia slobody; je však možné uložiť aj podmienečný trest. Za usvedčenie však musia jednohlasne zahlasovať všetci členovia poroty. Dokonca aj jeden nesúhlas by znamenal Trumpovo oslobodenie, píše AFP.



Trump údajne v roku 2016 krátko pred zvolením za prezidenta dal Stormy Daniels vyplatiť 130.000 dolárov. Táto žena tvrdila, že v roku 2006 mala s exprezidentom sexuálny styk, čo Trump popiera. Nepopiera však vyplatenie peňazí. Dohody o mlčanlivosti medzi dvoma stranami nie sú v zásade nezákonné, pripomenula agentúra DPA.



Trump však čelí obvineniam, že tieto platby náležite nezaznamenal s cieľom zatajiť ich, čo je ďalšie porušenie zákona.



Trumpovi právnici žiadali o odročenie súdneho procesu v tejto veci na neurčito a snažili sa o zmenu miesta pojednávania, pretože Manhattan je baštou Demokratickej strany a proces v takom prípade podľa nich nebude spravodlivý.



Trump, ktorý sa v novembrových voľbách usiluje o znovuzvolenie, v súčasnosti čelí aj trom ďalším trestným konaniam vrátane pokusov o zvrátenie výsledkov prezidentských volieb z roku 2020 či narábania s dokumentami podliehajúcimi utajeniu. Okrem toho sú proti nemu vedené aj občianske konania.