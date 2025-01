Šesť štátov okolo Severného mora spustilo platformu proti sabotážam

Brusel 28. januára (TASR) - Novú bezpečnostnú platformu šiestich štátov z oblasti Severného mora s názvom NorthSeal, ktorú podporuje Severoatlantická aliancia, spustili do prevádzky 15. januára tohto roku. Oznámila to v utorok belgická vláda, informuje TASR podľa správy agentúry Belga.



NorthSeal má za cieľ monitoring podozrivých aktivít na mori, umožnenie rýchlej výmeny informácií a koordináciu reakcie.



Dosluhujúci belgický minister pre záležitosti Severného mora Paul Van Tigchelt vysvetlil, že platforma pomôže v boji napríklad proti špionáži či sabotážam na kritickú infraštruktúru. "Vyzerá to tak, že studená vojna sa vracia a novým frontom sa stáva aj Severné more," dodal s odkazom na aktivity Ruska a nedávne údajné sabotáže v Baltskom mori.



Iniciatíva NorthSeal vznikla v roku 2023, keď Belgicko, Holandsko, Nemecko, Nórsko, Spojené kráľovstvo a Dánsko podpísali bezpečnostný pakt na summite štátov ležiacich v okolí Severného mora v belgickom meste Oostende.



Okrem šiestich účastníckych krajín má k informáciám z platformy prístup aj NATO. "Ochrana našej kritickej infraštruktúry v Severnom mori je životne dôležitá pre naše dodávky energií, internet, komunikáciu a bezpečnosť," uviedol Van Tigchelt.



Podľa belgického ministra by sa bezpečnostná platforma pre Severné more mohla v budúcnosti rozšíriť, a to aj s posilnením vojenskej prítomnosti. "Dúfam, že nová vláda bude na tom pracovať," dodal Van Tigchelt.