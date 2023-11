Šesť tínedžerov sa v Paríži postavilo pred súd za vraždu učiteľa

Paríž 27. novembra (TASR) - Šesť tínedžerov sa v pondelok postavilo v Paríži pred súd za svoju úlohu pri vražde učiteľa Samuela Patyho. Ide o prvý z dvoch súdnych procesov v tomto prípade, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Súdne konanie bolo neverejné a obžalovaní si pri príchode na súd pre mladistvých zakrývali tváre kabátmi.



Mladý moslim čečenského pôvodu Abdullah Anzorov zavraždil 47-ročného učiteľa dejepisu a zemepisu v októbri 2020 na predmestí Paríža. Páchateľa krátko po čine policajti zastrelili. Niekoľko dní pred vraždou Paty študentom na seminári o slobode vyjadrovania ukázal karikatúry proroka Mohameda v satirickom francúzskom týždenníku Charlie Hebdo.



Päť zo šiestich tínedžerov bude súdených za sprisahanie s cieľom vyvolať násilie. V čase vraždy učiteľa mali 14 až 15 rokov a sú obvinení z toho, že vyhľadali Patyho a identifikovali ho pre vraha.



Šiesty tínedžer mal v čase vraždy 13 rokov a je obvinený z nepravdivých vyhlásení, pretože tvrdil, že Paty požiadal moslimských študentov, aby sa prihlásili a opustili triedu predtým, ako žiakom ukázal karikatúry.



Vo svojich výpovediach tínedžeri uviedli, že si väčšina z nich myslela, že Paty bude počas útoku ponížený alebo zbitý. Nikto z nich neočakával učiteľovu vraždu. V súčasnosti sú žiakmi stredných škôl a v prípade odsúdenia im hrozí dva a pol roka väzenia. Súdny proces by mal trvať do 8. decembra. Na budúci rok sa má začať v tomto prípade aj súd s ôsmimi dospelými osobami.



Patyho zavraždili len niekoľko týždňov po tom, ako týždenník Charlie Hebdo znovu zverejnil karikatúry proroka Mohameda, ktoré moslimovia považujú za urážlivé. Prvýkrát ich zverejnil v roku 2015 a krátko po zverejnení do redakcie časopisu vtrhli ozbrojení islamisti a zabili 12 ľudí.