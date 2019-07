Šesť Turkov zadržiavaných Haftarovými oddielmi pustili na slobodu

Turecké ministerstvo ešte v nedeľu vo vyhlásení vyzývalo na okamžité prepustenie tureckých občanov. Varovalo, že v opačnom prípade sa Haftarove sily stanú legitímnym cieľom pre turecký vojenský úder.

Ankara 1. júla (TASR) - Šesť tureckých námorníkov, zadržiavaných Líbyjskou národnou armádou (LNA) poľného maršala Chalífu Haftara, pustili na slobodu. V pondelok to oznámil nemenovaný predstaviteľ tureckého ministerstva zahraničných vecí.



"Námorníci sú na slobode. Pokračujú v práci, tak ako si želali," dodal predstaviteľ, ktorého citovala tlačová agentúra AFP.



Turecké ministerstvo ešte v nedeľu vo vyhlásení vyzývalo na okamžité prepustenie tureckých občanov. Varovalo, že v opačnom prípade sa Haftarove sily stanú legitímnym cieľom pre turecký vojenský úder.



LNA minulý týždeň oznámila zákaz leteckého spojenia medzi Líbyou a Tureckom a deklarovala tiež, že turecké lode a lietadlá budú pre jednotky LNA "legitímnym cieľom". Ide o dôsledok toho, čo hovorca LNA Ahmad Mismarí v piatok na tlačovej konferencii označil za zásahy Turecka do záležitostí Líbye. Vysvetlil, že podľa LNA Ankara podporuje vládu národnej jednoty v Tripolise a vyslala do Líbye vojakov. Okrem toho Turecko podľa hovorcu LNA operuje vo vzdušnom priestore Líbye so svojimi prieskumnými lietadlami.



Agentúra AFP s odvolaním sa na miestne zdroje v nedeľu informovala, že v reakcii na vyhrážky zo strany LNA ohľadom útokov na turecké objekty v Líbyi viacero tureckých reštaurácií v mestách na východe krajiny zostalo v nedeľu zavretých a z fasád domov odstránili aj reklamné pútače a vývesné štíty.



Líbya sa zmieta v chaose od pádu dlhoročného autoritárskeho vodcu Muammara Kaddáfího v roku 2011. Proti medzinárodne uznanej líbyjskej vláde národnej jednoty, ktorú vedie Fájiz Sarrádž, bojuje veliteľ Líbyjskej národnej armády Chalífa Haftar.



Ten má pod kontrolou rozsiahle časti na východe a juhu krajiny a začiatkom apríla nariadil ofenzívu na hlavné mesto Tripolis.



Nová eskalácia konfliktu vyvolávala obavy, že mierový proces v Líbyi, podporovaný Organizáciou Spojených národov, by mohol úplne zlyhať.