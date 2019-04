Šesť zamestnancov tureckého opozičného denníka sa vrátilo do väzenia

Do väzenia v meste Kandira sa vrátili šiesti niekdajší zamestnanci Cumhuriyetu vrátane karikaturistu Musu Karta.

Istanbul 26. apríla (TASR) - Šesť bývalých zamestnancov tureckého opozičného denníka Cumhuriyet sa vo štvrtok vrátilo do väzenia na severozápade Turecka, aby si tam odsedelo zvyšok väzenských trestov, ktoré im ešte vo februári vymeral odvolací súd. Informovala o tom agentúra AP.



Dovedna 14 bývalých zamestnancov Cumhuriyetu, vrátane novinárov a vedúcich pracovníkov, usvedčil ešte vlani turecký súd z napomáhania teroristickej skupine, pričom im vymeral väzenské tresty v rozmedzí 2,5 až 8 rokov. Všetci z nich boli už predtým v predbežnej väzbe a po rozhodnutí súdu ich až do verdiktu odvolacieho súdu prepustili na slobodu, približuje agentúra DPA.



Odvolací súd v Istanbule im vo februári väzenské tresty potvrdil. Do väzenia sa na základe tohto verdiktu musela vo štvrtok vrátiť len šestica odsúdených, ktorej súd vymeral nižšie ako päťročné väzenské tresty. Zvyšní odsúdení, ktorým stanovili prísnejšie tresty, sa voči verdiktom ešte môžu odvolať na najvyššom súde.



Zamestnancov Cumhuriyetu zadržali pre údajné napojenie na zakázanú militantnú Stranu kurdských pracujúcich (PKK) a tiež exilového islamského duchovného Fethullaha Gülena, ktorého Ankara obviňuje zo zosnovania pokusu o štátny prevrat v júli 2016, pripomína DPA.



Cumhuriyet je jedeným z mála novín, ktoré sú v Turecku kritickými voči prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi. Súd s jeho zamestnancami podnietil obavy medzinárodného spoločenstva o slobodu prejavu v Turecku. Syndikát tureckých novinárov uvádza, že v krajine je aktuálne vo väzení 333 novinárov či zamestnancov médií, informuje agentúra AP.