Šesť zaujímavostí, ktoré sa udiali na inauguráciách prezidentov USA

Bill Clinton, 1997



Bill Clinton, foto z archívu. Foto: TASR/AP

George Bush, 2001



George Bush, 2005



Americký prezident George Bush s manželkou Laurou a s dcérami Barbarou (vľavo) a Jennou (vpravo) na 55. prezidentskej inauguračnej bohoslužbe vo washingtonskej Národnej katedrále 21. januára 2005. Foto: TASR/AP

Barack Obama, 2009



George W. Bush ( v strede vpravo) a Laura Bushová (v strede vľavo) vítajú Baracka Obamu (vľavo) a jeho manželku Michelle Obamovú(vpravo) v Bielom dome vo Washingtone 20. januára 2009 Foto: TASR/AP

Barack Obama, 2013



Americký prezident Barack Obama, prvá dáma USA Michelle Obamová a ich dcéra Malia sledujú inauguračný sprievod pred Bielym domom vo Washingtone 21. januára 2013. Foto: TASR/AP

Donald Trump, 2017



Na snímke zľava Donald Trump a Melania Trumpová kráčajú v blízkosti Bieleho domu pozdĺž Pennsylvania Avenue v inauguračnom sprievode po tom, čo zložil prísahu ako 45. prezident Spojených štátovv v piatok 20. januára 2017 vo Washingtone. Foto: TASR/AP

Bratislava/Washington 20. januára (TASR) – Dosluhujúci americký prezident Donald Trump oznámil, že na inaugurácii novozvoleného prezidenta Joea Bidena sa nezúčastní. Podľa tradície sa na inauguráciách zúčastňujú osobnosti politického a kultúrneho života, ako aj státisíce záujemcov.Na inaugurácii demokrata Billa Clintona 20. januára 1997 sa zúčastnilo viac než 5000 pozvaných hostí. Ozdobou podujatia bola čokoládová torta obrích rozmerov, ktorú piekli v Chicagu. Po skompletizovaní vo Washingtone mala torta výšku 1,8 metra a hmotnosť 900 kilogramov. Hlavnú myšlienku Clintonovej predvolebnej kampane — vybudovať most do 21. storočia — konzumentom tohto kulinárskeho veľdiela pripomenuli malé čokoládové mostíky.Dosluhujúci americký prezident Bill Clinton vyhlásil, že dezignovaný prezident George W. Bush ho vystrieda v Bielom dome len vďaka tomu, že republikáni dosiahli zastavenie zratúvania sporných hlasovacích lístkov na Floride. Bol prvým prezidentom, ktorý spochybnil legitimitu svojho nástupcu. Stalo sa tak po veľmi tesnom volebnom súboji, v ktorom favorit volieb a Clintonov viceprezident Al Gore utrpel porážku. Neskôr Clinton tvrdil, že jeho slová boli zveličené a pracuje na hladkom odovzdaní moci.Novozvolený americký prezident George W. Bush mladší položil pri slávnostnej prísahe 20. januára ruku na Bibliu, na ktorú pred 12 rokmi prisahal aj jeho otec, prezident George Bush starší. Na Bibliu svojich otcov prisahali aj prezidenti George Washington, Warren G. Harding, Dwight D. Eisenhower a Jimmy Carter.Inaugurácia druhý raz zvoleného prezidenta USA Busha trvala 36 hodín. Spolu s tisícami hostí sa Bush neďaleko Bieleho domu pod holým nebom zúčastnil na hudobnom Sviatku slobody. Súčasťou inaugurácie bol aj bál texaských prominentov s mottomGeorge W. Bush sa na svoju inauguráciu priviezol v novej limuzíne 2006 Cadillac DTS. V porovnaní s výrobným modelom bol model novej prezidentskej limuzíny dlhší, širší a vyšší a upravený špeciálne pre potreby hlavy štátu.Slávnostné uvedenie Baracka Obamu do úradu prezidenta USA naživo vo Washingtone sledovalo 1,8 milióna ľudí; v priamom prenose si ho pozrelo až 60 percent americkej populácie a ďalších 20 percent si inauguráciu pozrelo neskôr v správach. Na Obamovu inauguráciu sa vyzbierala tiež rekordná suma 53 miliónov dolárov.Skupina ateistov a agnostikov podala žalobu na federálnom súde vo Washingtone s cieľom zabrániť Obamovi vysloviť pri inauguračnej prísahe tradičný dodatok. Žaloba nebola úspešná. Obama však musel svoju prísahu z 20. januára napokon o deň neskôr opakovať na žiadosť sudcu Najvyššieho súdu USA Johna Robertsa, pretože prezident po ňom prvý raz zopakoval text sľubu s nesprávnym slovosledom.Odchádzajúci prezident USA George W. Bush vo svojom poslednom prejave označil inauguráciu svojho nástupcu Obamu, prvého černošského prezidenta, zapre Ameriku.povedal Bush o Obamovi.Počas slávnostného inauguračného obeda skolaboval 86-ročný ťažko chorý senátor, demokrat Ted Kennedy. Zomrel ešte v tom istom roku, 25. augusta.Spolu s Obamom začal svoje prvé funkčné obdobie viceprezidenta súčasný novozvolený prezident USA Joe Biden.Po tom, ako Obama zložil v nedeľu 20. januára 2013 sľub, konala sa slávnostná inaugurácia o deň neskôr. Druhá Obamova inaugurácia bola skromnejšia v porovnaní s prvou. Jej súčasťou boli len dva plesy, zatiaľ čo štyri roky predtým ich bolo desať.V blízkosti pódia bolo vyše 250.000 divákov s lístkami a ďalších zhruba 800.000 zaplnilo rozsiahle otvorené priestranstvo pred Kapitolom.Na Trumpovej inaugurácii sa zúčastnila neúspešná prezidentská kandidátka Demokratickej strany Hillary Clintonová so svojím manželom, bývalým prezidentom Billom Clintonom, a takisto aj exprezident George W. Bush s manželkou Laurou.Výbor plánujúci Trumpove inauguračné slávnosti vyzbieral najmenej 100 miliónov dolárov, čím prekonal dovtedajší rekord 53 miliónov, ktoré mal Barack Obama k dispozícii pri prvej inaugurácii. Celkové náklady sa odhadovali na 175-200 miliónov dolárov.Trump na twitterovom účte hlavy štátu s názvom @POTUS (prezident Spojených štátov amerických) omylom zverejnil fotografiu z inaugurácie svojho predchodcu Obamu.Predmetom sporu bol počet ľudí, ktorí sledovali Trumpovu inauguráciu naživo. Trump vyhlásil, že počet odhadoval na milión až jeden a pol milióna, no médiá podľa neho ukazovali prázdne plochy, kde nikto nestál.