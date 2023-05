Šestnásť detí sa v Kanade zranilo po páde z plošiny v pevnosti

Winnipeg 31. mája (TASR) - Šestnásť detí a jedného dospelého previezli v stredu do nemocnice po tom, ako spadli z plošiny v historickej pevnosti Fort Gibraltar. K pádu došlo počas školského výletu v západokanadskom meste Winnipeg, informovala stanica CBC News citujúc príslušníka miestneho zboru hasičov a záchranárov.



Deti majú desať alebo 11 rokov. Lekárka Karen Grippová z pohotovostného oddelenia detskej nemocnice, do ktorej ich prijali, uviedla, že spadli z výšky približne šiestich metrov. Viaceré z nich si polámali kosti. Všetky deti podľa slov Grippovej ošetrili a jedno z nich si nechali v nemocnici na ďalšie pozorovanie.



"Mohlo to dopadnúť oveľa oveľa horšie," dodala lekárka.



"Som hlboko znepokojený incidentom vo Fort Gibraltar týkajúcim sa školskej skupiny, ku ktorému došlo dnes ráno," uviedol na Twitteri starosta Winnipegu Scott Gillingham.



Pevnosť Fort Gibraltar v provincii Manitoba je jednou z viac ako 1000 chránených kanadských historických pamiatok.