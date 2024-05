Sestra Kim Čong-una poprela, že KĽDR predáva zbrane Rusku

Soul/Pchjongjang 17. mája (TASR) — Kim Jo-čong, vplyvná sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una, poprela správy o údajnom obchode so zbraňami medzi Severnou Kóreou a Ruskom. Uviedla to vo vyhlásení, ktoré v piatok zverejnila štátna agentúra KCNA. Informovala o tom agentúra Reuters.



Dodávky severokórejských zbraní do Ruska označila Kim Jo-čong za „najabsurdnejšiu teóriu“ pozostávajúcu z predsudkov a výmyslov, ktorú je zbytočné hodnotiť alebo interpretovať. Podľa nej ide o fámu šírenú nepriateľskými silami. Dodala, že zbrane vyvinuté v Severnej Kórei nie sú určené na export, ale na obranu proti Južnej Kórei.



Spojené štáty a Južná Kórea obvinili Severnú Kóreu, že dodáva zbrane Rusku, ktoré ich nasadzuje do vojny na Ukrajine. Moskva aj Pchjongjang tieto obvinenia popierajú.



Vzťahy medzi Ruskom a KĽDR sa výrazne posilnili po vlaňajšej septembrovej návšteve severokórejského vodcu Kim Čong-una na ruskom Ďalekom východe a stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.