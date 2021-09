Sestra Kim Čong-una pripúšťa, že summit s Južnou Kóreou je možný

Soul 26. septembra (TASR) - Vplyvná sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una v sobotu vyhlásila, že KĽDR je ochotná diskutovať s Južnou Kóreou o usporiadaní summitu medzi oboma krajinami v prípade, ak budú vzťahy založené na vzájomnom rešpekte. Informovali o tom agentúry Jonhap a AFP.



Kim Jo-džong už v piatok vyhlásila, že Severná Kórea je ochotná obnoviť rozhovory s Južnou Kóreou, a to v prípade, ak Soul nebude Pchjongjang provokovať nepriateľskou politikou a neférovými dvojakými štandardmi.



Reagovala tak na opakované výzvy juhokórejského prezidenta Mun Če-ina, aby obe krajiny formálne ukončili kórejskú vojnu z rokov 1950-53 a obnovili mier. Tento krok by, ako tvrdí, mohol pomôcť dosiahnuť denuklearizáciu a trvalý mier na Kórejskom polostrove.



Summit medzi Kim Čong-unom a Mun Če-inom by sa mohol uskutočniť "iba vtedy, ak bude zachovaná nezaujatosť a vzájomný rešpekt", uviedla Kim Jo-džong vo vyhlásení, ktoré priniesla štátna Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA).



Agentúra AP pripomenula, že kórejská vojna sa skončila prímerím a nie mierovou dohodou, čo technicky znamená, že krajiny sú stále vo vojnovom stave. Počas diplomatických stykov so Spojenými štátmi, ktoré sa začali v roku 2018, sa špekulovalo, že vtedajší prezident USA Donald Trump ohlási koniec vojny začiatkom roku 2019 s cieľom presvedčiť Kim Čong-una zaviazať sa k denuklearizácii. K takémuto kroku však nedošlo a diplomatické vzťahy sa dostali na mŕtvy bod. V posledných mesiacoch líder KĽDR varoval, že krajina posilní svoj nukleárny arzenál, ak USA neprestanú viesť nepriateľskú politiku.