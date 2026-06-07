< sekcia Zahraničie
Sestra Kim Čong-una tvrdí, že jadrový status KĽDR je nezvratný
Kim Jo-čong sa o jadrovom statuse krajiny vyjadrila pred plánovanou návštevou čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, ktorý do Severnej Kórey pricestuje v pondelok.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Pchjongjang 7. júna (TASR) - Kim Jo-čong, vplyvná sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una, v nedeľu uviedla, že jadrový status Severnej Kórey je „absolútne nezvratný“ a nebude tolerovať žiadne hrozby voči nemu. S odvolaním sa na tamojšie médiá o tom informovala agentúra Jonhap, píše TASR.
„Náš status jadrovej mocnosti je absolútne nezvratná červená línia a nepopierateľná realita, či to niekto uznáva alebo nie,“ uviedla podľa severokórejskej tlačovej agentúry KCNA Kim Jo-čong.
Agentúra AFP konštatuje, že Severná Kórea dlhodobo trvá na svojom práve na programy jadrových zbraní a balistických rakiet, hoci sú tieto programy zakázané v rámci sankcií Bezpečnostnej rady OSN. KĽDR svoj jadrový status zakotvila v ústave v roku 2023.
Kim Jo-čong sa o jadrovom statuse krajiny vyjadrila pred plánovanou návštevou čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, ktorý do Severnej Kórey pricestuje v pondelok.
Peking je kľúčovým zdrojom diplomatickej a politickej podpory pre KĽDR, ktorá patrí medzi najizolovanejšie krajiny sveta a je vystavená medzinárodným sankciám, pripomína AFP. Napriek úzkym vzťahom medzi oboma krajinami sú však návštevy čínskych prezidentov v Severnej Kórei zriedkavé. Si Ťin-pching naposledy Pchjongjang navštívil v roku 2019.
Hovorca amerického ministerstva obrany v piatok uviedol, že prezident USA Donald Trump a Si Ťin-pching v máji v Pekingu potvrdili svoj spoločný cieľ denuklearizácie KĽDR. Kim Jo-čong toto tvrdenie odmietla a obvinila Washington zo šírenia klamstiev. Naznačila tiež, že Pchjongjang dostal od Pekingu informácie o rokovaniach medzi Trumpom a Sim.
Sestra severokórejského vodcu vo vyhlásení zároveň zopakovala odôvodnenie KĽDR pre pokračovanie v posilňovaní vojenských schopností, pričom sa odvolala na pretrvávajúce vojenské hrozby zo strany „nepriateľských krajín“.
„Náš status jadrovej mocnosti je absolútne nezvratná červená línia a nepopierateľná realita, či to niekto uznáva alebo nie,“ uviedla podľa severokórejskej tlačovej agentúry KCNA Kim Jo-čong.
Agentúra AFP konštatuje, že Severná Kórea dlhodobo trvá na svojom práve na programy jadrových zbraní a balistických rakiet, hoci sú tieto programy zakázané v rámci sankcií Bezpečnostnej rady OSN. KĽDR svoj jadrový status zakotvila v ústave v roku 2023.
Kim Jo-čong sa o jadrovom statuse krajiny vyjadrila pred plánovanou návštevou čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, ktorý do Severnej Kórey pricestuje v pondelok.
Peking je kľúčovým zdrojom diplomatickej a politickej podpory pre KĽDR, ktorá patrí medzi najizolovanejšie krajiny sveta a je vystavená medzinárodným sankciám, pripomína AFP. Napriek úzkym vzťahom medzi oboma krajinami sú však návštevy čínskych prezidentov v Severnej Kórei zriedkavé. Si Ťin-pching naposledy Pchjongjang navštívil v roku 2019.
Hovorca amerického ministerstva obrany v piatok uviedol, že prezident USA Donald Trump a Si Ťin-pching v máji v Pekingu potvrdili svoj spoločný cieľ denuklearizácie KĽDR. Kim Jo-čong toto tvrdenie odmietla a obvinila Washington zo šírenia klamstiev. Naznačila tiež, že Pchjongjang dostal od Pekingu informácie o rokovaniach medzi Trumpom a Sim.
Sestra severokórejského vodcu vo vyhlásení zároveň zopakovala odôvodnenie KĽDR pre pokračovanie v posilňovaní vojenských schopností, pričom sa odvolala na pretrvávajúce vojenské hrozby zo strany „nepriateľských krajín“.