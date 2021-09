Sestra lídra KĽDR je ochotná obnoviť rozhovory so Soulom

Pchjongjang 24. septembra (TASR) - Vplyvná sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una v piatok vyhlásila, že KĽDR je ochotná obnoviť rozhovory s Južnou Kóreou, a to v prípade, ak Soul nebude Pchjongjang provokovať nepriateľskou politikou a neférovými dvojitými štandardmi. Informovala o tom agentúra AP.



Kim Jo-džong tak reagovala na opakované výzvy juhokórejského prezidenta Mun Če-ina, čo sa týka politickej deklarácie o ukončení kórejskej vojny z rokov 1950-53 a obnovy mieru. Tento krok by, ako tvrdí, mohol pomôcť dosiahnuť denuklearizáciu a trvalý mier na Kórejskom polostrove.



KĽDR by podľa Kim Jo-džong privítala "konštruktívne diskusie" s Južnou Kóreou o obnove a zlepšení vzájomných väzieb, ak budú splnené uvedené podmienky.



V minulosti Severná Kórea za nepriateľskú politiku voči Pchjongjangu označila spoločné americko-juhokórejské vojenské cvičenia a ekonomické sankcie iniciované Washingtonom.



Jej vyjadrenia prišli niekoľko dní po tom, čo Severná Kórea skúšobne odpálila nad Japonské more dve balistické strely. Podľa mnohých expertov chce Pchjongjang, ktorý čelí medzinárodným sankciám za vývoj jadrových zbraní a balistických rakiet, najnovšími testami demonštrovať svoju vojenskú silu.



AP pripomína, že kórejská vojna sa skončila prímerím a nie mierovou dohodou, čo technicky znamená, že krajiny sú stále vo vojnovom stave. Počas diplomatických stykov so Spojenými štátmi, ktoré sa začali v roku 2018, sa špekulovalo, že vtedajší prezident USA Donald Trump ohlási koniec vojny začiatkom roku 2019 s cieľom presvedčiť Kim Čong-una zaviazať sa k denuklearizácii. K takémuto kroku však nedošlo a diplomatické vzťahy sa dostali na mŕtvy bod. V posledných mesiacoch líder KĽDR varoval, že krajina posilní svoj nukleárny arzenál, ak USA neprestanú viesť nepriateľskú politiku.