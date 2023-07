Sestra severokórejského vodcu pohrozila jadrovým odstrašovaním

Pchjongjang 14. júla (TASR) — Vplyvná sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una v piatok pohrozila "ohromujúcim jadrovým odstrašovaním", pokiaľ Spojené štáty neupustia od svojej "nepriateľskej politiky" voči KĽDR. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním na severokórejské štátne médiá.



Za akt sebaobrany označila Kim Jo-džong stredajšie odpálenie medzikontinentálnej balistickej rakety Hwasong-18 do Japonského mora. Podľa analytikov trajektória rakety naznačuje, že je schopná zasiahnuť Spojené štáty.



Odpálenie rakety, ktorá prekonala vzdialenosť 1001 kilometrov, bolo podľa sestry severokórejského vodcu "nácvikom sebaobrany" s cieľom ochrániť Kórejský polostrov pred vtiahnutím do jadrovej vojny. Dodala, že nikto nemôže viniť Pchjongjang, ktorý priamo čelí "nepriateľskej politike" Washingtonu.



Desať z pätnástich členov Bezpečnostnej rady (BR) OSN vrátane Južnej Kórey v spoločnom vyhlásení odsúdilo najnovšiu raketovú skúšku KĽDR. Tento rok išlo už o dvadsiaty test, čo je v rozpore s niekoľkými rezolúciami OSN zakazujúcich takéto skúšky.



Kim Jo-džong kritizovala toto vyhlásenie s tým, že je "nespravodlivé a neobjektívne".



Sestra Kim Čong-una nedávno obvinila USA, že ich prieskumné lietadlá narušujú severokórejský vzdušný priestor a varovala, že môžu byť zostrelené.



USA a Južná Kórea v reakcii na severokórejské raketové testy výrazne posilnili bezpečnostnú spoluprácu a pohrozili Pchjongjangu ráznou reakciou v prípade, ak by sa uchýlil k použitiu jadrových zbraní.