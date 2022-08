Sestra vodcu: Kim Čong-un počas šírenia covidu dostal horúčku

Soul 11. augusta (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un počas vlny šírenia covidu v KĽDR ochorel a dostal "vysokú horúčku". Priznala to vplyvná vodcova sestra Kim Jo-džong, ktorej vyjadrenie zverejnili vo štvrtok štátne médiá v Pchjongjangu, píše agentúra AFP.



Kimova sestra súčasne vyhlásila, že šírenie nového koronavírusu v Severnej Kórei zavinila Južná Kórea a pohrozila odplatou.



Jej slová boli zverejnené krátko po tom, ako severokórejské médiá zverejnili výňatky z prejavu, v ktorom Kim Čong-un deklaroval víťazstvo v boji proti šíreniu covidu v krajine.



"(Kim Čong-una) v dňoch tohto zápasu... trápila vysoká horúčka, ale nemohol ani na chvíľu zaľahnúť, pretože myslel na ľudí, za ktorých bol zodpovedný," vyhlásila vodcova sestra, vysokopostavená funkcionárka vládnucej Kórejskej strany práce. Jej slová citovala oficiálna tlačová agentúra KCNA.



Podľa agentúry AFP Pchjongjang týmto spôsobom po prvý raz naznačil, že bol novým koronavírusom infikovaný aj samotný Kim Čong-un, ktorého zdravie je dlhodobým predmetom záujmu analytikov.



Kim Jo-džong ďalej vyhlásila, že masívne šírenie šírenie horúčkovitého ochorenia v KĽDR, ktoré kulminovalo v máji, zavinila Južná Kórea, ktorú v tejto súvislosti obvinila zo spáchania zločinu proti ľudskosti. Pchjongjang preto podľa nej zvažuje "razantnú odvetnú reakciu".



Juhokórejská vláda označila obvinenia Kimovej sestry za nepodložené a neúctivé a rovnako odmietla aj jej vyhrážky na adresu Soulu.



Pchjongjang už predtým naznačoval, že by rozšírenie covidu v KĽDR mohlo súvisieť s letákmi, ktoré do izolovanej Severnej Kórey za pomoci balónov doručujú juhokórejskí aktivisti.



Komunistický režim v Pchjongjangu oficiálne priznal prvý prípad nákazy koronavírusom len 12. mája 2022, teda viac než dva roky od začiatku pandémie. Epidémia v KĽDR kulminovala v polovici mája, keď denne pribúdalo aj niekoľko stotisíc prípadov ľudí s príznakmi "horúčky", ako o tom referovali severokórejské oficiálne médiá, zrejme aj pre nedostatok testovacích kapacít. Nové prípady nákazy v krajine oficiálne nezaznamenali od 29. júla.



KĽDR od konca apríla podľa oficiálnych údajov zaznamenala takmer 4,8 milióna prípadov nákazy "horúčkou" a 74 úmrtí. Podľa expertov sú však tieto čísla príliš nízke, napríklad v porovnaní so susednou Južnou Kóreou, a teda pravdepodobne nezodpovedajúce skutočnej realite.