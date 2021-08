Sestra vodcu KĽDR varuje Soul pred cvičeniami s USA

Soul 2. augusta (TASR) - Kim Jo-čong, sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una, v nedeľu varovala Južnú Kóreu, že ak uskutoční plánované spoločné vojenské cvičenie so Spojenými štátmi, poškodí to odhodlanie lídrov oboch Kóreí obnoviť vzájomnú dôveru. Informovala o tom štátna agentúra KCNA.



Kim Jo-čong tiež uviedla, že nedávne rozhodnutie oživiť horúce linky medzi oboma Kóreami treba vnímať len ako obnovenie "fyzických" väzieb a bolo by "neuvážené" predpokladať, že je predzvesťou konania vrcholnej schôdzky.



Vyjadrenie Kimovej sestry sa podľa agentúry DPA vníma v Južnej Kórei ako pokus vyvinúť tlak na Soul, aby zrušil manévre s USA, ktoré sa zvyčajne konajú v auguste. KĽDR považuje takéto cvičenia za prípravu invázie, čo Washington a Soul opakovanie popierajú. USA majú v Južnej Kórei umiestnených asi 28.500 vojakov na odstrašenie Severnej Kórei, ktorá vlastní jadrové zbrane.



"Naša vláda a armáda budú pozorne sledovať, či Juhokórejčania budú pokračovať v agresívnych vojnových cvičeniach, alebo urobia veľké rozhodnutie. Nádej alebo zúfalstvo? To nie je na nás," cituje KCNA z vyhlásenia Kim Jo-čong.