Sestra zosnulého spisovateľa Homonnayho vylúčila, že by užíval drogy

Budapešť 4. januára (TASR) - Sestra maďarského spisovateľa Gergelya Homonnayho, ktorý na Nový rok zomrel v Ríme za doposiaľ nevyjasnených okolností, poprela, že by jej brat užíval drogy. Uviedla to v utorok pre maďarský denník Blikk.



Katalin Homonnayová žijúca v Nemecku povedala, že jej brat sa pred časom vyliečil z nádorového ochorenia a určite by nebral drogy.



"Talianska polícia kontaktovala iba moju dcéru, mňa však nie. Žijem v Nemecku. Nepovažujem postup polície za korektný, mňa sa na nič nepýtali," uviedla sestra zosnulého.



Talianska polícia preveruje telefonické hovory Homonnayho, ktorý bol liberálnym politickým aktivistom a kritikom vlády Viktora Orbána a ktorý zomrel na Nový rok v rímskom privátnom klube.



Spravodajský server hvg.hu s odvolaním sa na talianske noviny La Repubblica v pondelok uviedol, že policajti v osobných veciach spisovateľa v šatni klubu našli doposiaľ neidentifikovaný prášok i kvapalinu drogového charakteru; nie je pritom vylúčené, že majú súvislosť s jeho úmrtím. Nemenovaní členovia klubu pre denník uviedli, že zosnulý často užíval drogu GHB (kyselinu gama-hydroxymaslovú).



Podľa talianskych médií Homonnay pri príchode privolaných záchranárov ešte žil, dýchal ale iba s ťažkosťami, avšak bol už v bezvedomí. Pokus oživiť ho nebol úspešný.



Polícia vyšetruje prípadné predávkovanie drogami zosnulého, ale preveruje aj jeho telefonické hovory a textové správy, aby zistila, s kým komunikoval a s kým sa stretol v posledných hodinách života.



Podľa denníka Corriere della Sera sa prípadom zaoberá aj talianska prokuratúra, ktorá vyšetruje kauzu ako "úmrtie spôsobené iným trestným činom". Prokuratúra zisťuje, od koho dostala obeť nájdené omamné látky.



Homonnay zomrel vo veku 46 rokov. Na Nový rok okolo 13.00 h ho našli na toaletách tureckých kúpeľov súkromného klubu Bananon v Ríme. Podľa zatiaľ nepotvrdených informácií zomrel na zastavenie činnosti srdca.



Talianska polícia nenašla dôkazy naznačujúce cudzie zavinenie, avšak v spisovateľových osobných veciach v šatni objavila podozrivý biely prášok a tekutinu.



Podľa spravodajského servera Telex.hu sa Homonnay do politiky zapojil ako aktivista opozičnej strany Demokratická koalícia (DK) expremiéra Ferenca Gyurcsánya po parlamentných voľbách z apríla 2018 a bol jedným z hlavných organizátorov vtedajších demonštrácií proti Orbánovej vláde. Pre osočovanie ministerky pre rodinu Katalin Novákovej ho právoplatne odsúdili na ročný podmienečný trest a musel zaplatiť súdne trovy.











