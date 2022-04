Sestry služobnice vyzbierali pre Ukrajinu vyše 35.000 ružencov

Bratislava 24. apríla (TASR) - Vyše 35.000 ružencov vyzbierala pre Ukrajinu Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie na Slovensku. Časť z nich už vo viacerých etapách osobne doručili na Ukrajinu, ďalšie zaslali poštou na požadované adresy. Informuje o tom Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku na svojom webe.



Sestry priblížili, že sa k nim dostala prosba od vojenského kňaza z východného frontu o zaslanie ružencov pre vojakov, ktorí si ich pýtajú. "My sme im už zaslali nejaké ružence, ale to nestačí. Výslovne by chceli tie ľahké plastové ružence. Môžu byť aj iné, ale na šnúrke, nie na retiazke, aby sa netrhali," uviedli z Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie na Slovensku.



Zásielku ružencov už sestry odovzdali jednému z vojenských kaplánov a sestrám služobniciam Nepoškvrnenej Panny Márie v Užhorode i Mukačeve. "Oni ich doručia po celej Ukrajine a na front. Ďalšiu zásielku ružencov posielame na východ do Záporožia vladykovi Štefanovi Meňokovi," dodala Emanuela Mária Rindošová, provinciálna predstavená sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie.