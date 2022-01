Berlusconi sa podrobuje vyšetreniam v nemocnici

Miláno 23. januára (TASR) - Bývalý taliansky premiér Silvio Berlusconi sa v milánskej nemocnici San Raffaele podrobuje lekárskym vyšetreniam. Uviedol to v nedeľu jeho hovorca, píše agentúra AP.



Hovorca sa takto vyjadril po správách talianskych médií a agentúry Reuters, ktoré s odvolaním sa na nemenované zdroje písali, že 85-ročný Berlusconi je od štvrtka hospitalizovaný.



Hovorca túto informáciu nepotvrdil; povedal len to, že Berlusconi v ostatných dňoch zmienenú nemocnicu opakovane navštevuje, lebo sa v nej podrobuje sérií vyšetrení a prehliadok.



Táto správa sa v médiách objavila len deň po tom, ako Berlusconi oznámil, že sa nebude uchádzať o prezidentský úrad a len dva dni pred začiatkom hlasovania o novej hlave štátu tak ukončil nejasnosti okolo svojej kandidatúry.



Berlusconi svoj zámer kandidovať ani predtým oficiálne neohlásil. Talianske pravicové strany však v polovici januára vyhlásili, že si želajú, aby sa novým talianskym prezidentom stal práve on. Expremiér a jeho spojenci pritom viedli v uplynulých týždňoch intenzívnu zákulisnú kampaň, ktorej cieľom bolo získať práve podporu pre Berlusconiho kandidatúru.



Len málo politických analytikov ale verilo, že by mal Berlusconi šancu získať dostatočnú podporu na zvolenie.



Tento štvornásobný predseda talianskej vlády bol vlani viackrát hospitalizovaný v súvislosti s následkami choroby COVID-19, ktorú prekonal ešte predvlani na jeseň. Berlusconi ešte v roku 2016 podstúpil operáciu srdca. Okrem toho v minulosti bojoval aj s rakovinou prostaty.



Taliansky prezident je volený v tajnom hlasovaní, na ktorom sa podieľa približne 1000 senátorov, poslancov a zástupcov 20 talianskych regiónov. Hlasovať začnú v pondelok 24. januára. Kandidát na prezidenta musí získať dve tretiny hlasov v prvých troch kolách, avšak v štvrtom a každom ďalšom prípadnom kole mu už k víťazstvu stačí nadpolovičná väčšina.



Prezident má v Taliansku prevažne reprezentatívnu funkciu, to sa však mení v časoch politickej nestability - hlava štátu môže rozpustiť parlament, vyhlásiť voľby a vymenovať premiéra.