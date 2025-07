Šetrí aj kráľovská rodina. Karol III. vyradil z prevádzky vlak

Londýn 4. júla (TASR) — Britský kráľ Karol III. sa rozhodol vyradiť z prevádzky kráľovský vlak, ktorý slúžil monarchii od čias kráľovnej Viktórie. Podľa kráľovského paláca vlak už nie je ekonomicky udržateľný. Toto rozhodnutie prišlo v čase, keď financovanie monarchie z verejných zdrojov stúpne o ďalších 46 miliónov libier na najbližšie dva roky.



Ako v noci na piatok informovala agentúra AP, prvé kráľovské vozne dala v roku 1869 postaviť kráľovná Viktória, prapraprastará matka Karola III.



Aktuálna verzia kráľovského vlaku má deväť vozňov, z ktorých posledný pribudol v roku 1986. V uplynulom finančnom roku sa však vlak využil iba dvakrát, pričom tieto cesty stáli takmer 80.000 libier.



James Chalmers, správca kráľovskej pokladnice (Keeper of the Privy Purse), uviedol, že kráľ súhlasil s vyradením vlaku v roku 2027.



„Kráľovský vlak bol po desaťročia súčasťou verejného života a tí, ktorí ho obsluhovali, sa oň starali s láskou. No pri pohľade do budúcnosti sa nemôžeme viazať na minulosť,“ objasnil Chalmers. Dodal, že nastal čas „s úctou sa rozlúčiť“, aby sa verejné prostriedky používali rozumne a efektívne.



Aj keď má kráľ na vlak osobné spomienky, jeho ďalšia prevádzka by si vyžiadala vysoké náklady, uviedli palácoví úradníci. Nie je však jasné, koľko by sa zrušením vlaku ušetrilo.



Oznámenie nasledovalo po zverejnení výročnej správy o štátnom príspevku (Sovereign Grant), ktorý pokrýva náklady na personál, údržbu kráľovských palácov a oficiálne cesty. Jeho výška je aktuálne stanovená na 12 percent zo zisku Crown Estate — majetkového portfólia patriaceho monarchii, ktorého správcom je štát.



V dôsledku prudkého nárastu príjmov z prenájmu morských veterných elektrární sa zisk Crown Estate výrazne zvýšil, čo znamená, že Sovereign Grant vzrastie z 86,3 milióna na 132 miliónov libier ročne v najbližších dvoch rokoch. Tieto prostriedky budú použité aj na dokončenie rekonštrukcie Buckinghamského paláca, ktorá si vyžaduje ešte približne 100 miliónov libier.



Republikáni označili správy o nákladoch monarchie za zavádzajúce - podľa nich kráľovská rodina stojí daňových poplatníkov vyše pol miliardy libier ročne.



James Chalmers však argumentuje, že medzinárodný význam monarchie nemožno podceňovať. Citoval prieskum, podľa ktorého je monarchia najväčším faktorom ovplyvňujúcim vnímanie Spojeného kráľovstva v zahraničí.