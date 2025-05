Sev. Macedónsko chce rokovať s Bulharskom o vstupe do EÚ

Skopje 23. mája (TASR) - Severomacedónsky premiér Hristijan Mickoski v piatok uvítal možnosť sprostredkovaných rokovaní so susedným Bulharskom s cieľom vyriešiť vzájomné spory v prípade potenciálneho vstupu do Európskej únie (EÚ). Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



Bulharsko od Severného Macedónska dlhodobo žiada, aby zmenilo svoju ústavu a uznalo bulharskú menšinu. Mickoski tvrdí, že možnosť bilaterálnych rokovaní sprostredkovaných predstaviteľmi EÚ alebo NATO navrhol minulý týždeň počas ich stretnutia predseda Európskej rady António Costa.



Premiér v piatok pri príležitosti návštevy šéfky diplomacie EÚ Kaje Kallasovej vyhlásil, že jeho krajina je „unavená z neustálych blokád“ a chce nájsť riešenie. „Sme úplne pripravení rozprávať sa na bilaterálnej úrovni, na úrovni partnerstva (s Bulharskom),“ uviedol Mickoski.



„Každý kto chce pomôcť, sme pripravení sa rozprávať a prijať akúkoľvek formu mediácie,“ vyhlásil premiér. Chce pritom hľadať „riešenie, ktoré bude dôstojné a dlhodobé“. Kallasová možnosť takýchto rokovaní podporila. „Jasné, že chceme, aby sa Severné Macedónsko posunulo na tejto ceste. EÚ chce hľadať spôsoby na prekonanie prekážok,“ dodala.



Severné Macedónsko začalo prístupové rokovania s EÚ v roku 2022. Proces však na začiatku zastavilo Bulharsko, ktoré sa odvolávalo na spory týkajúce sa histórie, jazyka a kultúry Severného Macedónska. To už pre spor s Gréckom v roku 2018 zmenilo pre rovnomenný grécky región svoj názov z Macedónska na Severné Macedónsko.