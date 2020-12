Podozrenie z prípravy útokov: V Severnom Macedónsku obvinili 8 mužov

Skopje 29. decembra (TASR) - Pre podozrenie z prípravy teroristických útokov obvinili v Severnom Macedónsku ôsmich mužov. Informovala o tom v pondelok agentúra AP s odvolaním sa na tamojšiu políciu.



Mužov vo veku 21 až 31 rokov polícia zadržala ešte v nedeľu večer 27. decembra. Medzičasom bola skupina podozrivých obvinená z vytvorenia teroristickej organizácie, za čo im hrozí trest odňatia slobody do desať rokov.



Polícia mužov tiež podozrieva zo sympatizovania s teroristickou organizáciu Islamský štát (IS). Jeden člen skupiny bol už dokonca raz odsúdený pre spoluprácu s touto militantnou organizáciou.



Počas zásahu na ôsmich rôznych miestach na severe krajiny polícia tiež zhabala veľké množstvo zbraní. Aj na základe týchto nálezov mužov obvinili z nezákonného obstarávania zbraní, munície a vojenského vybavenia, ktoré skryli v blízkosti cesty neďaleko mesta Kumanovo na severe krajiny. Následne vytvorili podomácky vyrobenú výbušninu, ktorú na tomto mieste skúšali, približuje AP.



Skupina zatknutých mužov medzi sebou údajne komunikovala prostredníctvom internetovej platformy, cez ktorú sa dohadovali na preprave spomínaných zbraní a vytvorení samovražedných viest. Konkrétne miesta, na ktoré muži plánovali zaútočiť, však polícia nespomína.



Obvinení muži podľa polície patria k rovnakej skupine ako trojica, ktorú zadržali v septembri pre podozrenie z prechovávania veľkého množstva munície, mín a výbušnín v blízkosti spomínaného mesta Kumanovo.



Severomacedónske úrady v roku 2016 odhadovali, že zhruba 150 tamojších občanov vycestovalo do Sýrie a Iraku, aby sa tam pridali k bojovníkom IS. Väčšina z nich pochádzala z tamojšej albánskej menšiny moslimského vierovyznania, ktorá tvorí približne štvrtinu z 2,1 milióna obyvateľov Severného Macedónska.