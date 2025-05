SEVA víta spustenie verejnej súťaže podporujúcej elektromobilitu

Bratislava 7. mája (TASR) - Štát spúšťa výzvu na výstavbu a prevádzku ultrarýchlych nabíjacích staníc pre elektromobily popri diaľniciach. Financovanie z plánu obnovy má zabezpečiť 35 nabíjacích parkov s celkovým počtom 251 nabíjacích bodov. Pripomenula to Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA), ktorá víta spustenie verejnej súťaže na prevádzkovateľov nabíjacích parkov.



„Ide o dôležitý krok, ktorý môže pomôcť odstrániť jednu z hlavných obáv motoristov - neistotu z dostupnosti nabíjania na dlhších trasách,“ uviedol riaditeľ SEVA Patrik Križanský. „Ak sa projekt podarí zrealizovať v plánovanom rozsahu, vytvorí to predpoklady aj pre budúce nabíjanie elektrických nákladných vozidiel a pripraví Slovensko na ďalšiu fázu dekarbonizácie dopravy,“ dodal.



Zverejnená výzva je podľa neho dôležitým krokom, ktorý zabezpečuje plnenie legislatívnych cieľov definovaných v európskom nariadení o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá.



Ako výzvu riaditeľ asociácie vníma časový harmonogram celého projektu, ktorý je podľa neho potrebné ukončiť do polovice roka 2026. „Reálne budú mať poskytovatelia nabíjacích služieb na výstavbu iba šesť mesiacov, takže uvidíme, koľko z nich sa reálne podujme na takúto náročnú výzvu a bude súťažiť o získanie koncesie,“ skonštatoval Križanský.



Spoločnosť MH Invest, ktorej stopercentným vlastníkom je Ministerstvo hospodárstva SR, vyhlásila verejnú súťaž na výber koncesionárov, ktorí by mali zabezpečiť financovanie, výstavbu, prevádzku a udržiavanie 35 nabíjacích parkov s ultrarýchlymi nabíjacími stanicami.