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Sevastopol zavádza po ukrajinských útokoch odstávky elektriny
Moskvou dosadený gubernátor mesta Michail Razvožajev uviedol, že elektrina bude dostupná dve hodiny, po ktorých budú nasledovať šesťhodinové výpadky.
Autor TASR
Moskva 14. júla (TASR) - Mesto Sevastopol na Moskvou anektovanom ukrajinskom polostrove Krym obmedzuje dodávky elektrickej energie po nočných ukrajinských útokoch, uviedli v utorok miestne úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Ukrajinské útoky na ruskú energetickú a logistickú infraštruktúru narušili dodávky paliva, pričom mnohé útoky boli zamerané na Krym v snahe oslabiť ruskú kontrolu nad polostrovom a odrezať ho od zásobovania. Krym následne zaviedol obmedzenia na predaj benzínu pre nedostatok paliva.
Moskvou dosadený gubernátor mesta Michail Razvožajev na platforme Telegram uviedol, že elektrina bude dostupná dve hodiny, po ktorých budú nasledovať šesťhodinové výpadky.
„Chápem, aké náročné to je, a preto robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme situáciu vrátili do normálu. Tím odborníkov v súčasnosti pracuje na prekonfigurovaní systému a nasadení všetkých dostupných rezerv,“ povedal.
„Naším cieľom je do dnešného (utorkového) večera znížiť deficit a frekvenciu výpadkov a zmien v dodávkach,“ dodal.
Zároveň vyzval domácnosti, aby sa v rámci možností vyhýbali používaniu spotrebičov s vysokým príkonom, aby nedošlo k preťaženiu systému.
Rusko zároveň v ten istý deň oznámilo, že v dôsledku kyjevských útokov zvažuje alternatívne námorné trasy a obmedzenie lodnej dopravy v Azovskom mori, ktoré predstavuje dôležitú exportnú trasu pre zásobovanie Krymu.
Moskva anektovala Krym už v roku 2014 a využíva ho ako logistickú základňu vo vojne proti Kyjevu.
Ukrajinské útoky na ruskú energetickú a logistickú infraštruktúru narušili dodávky paliva, pričom mnohé útoky boli zamerané na Krym v snahe oslabiť ruskú kontrolu nad polostrovom a odrezať ho od zásobovania. Krym následne zaviedol obmedzenia na predaj benzínu pre nedostatok paliva.
Moskvou dosadený gubernátor mesta Michail Razvožajev na platforme Telegram uviedol, že elektrina bude dostupná dve hodiny, po ktorých budú nasledovať šesťhodinové výpadky.
„Chápem, aké náročné to je, a preto robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme situáciu vrátili do normálu. Tím odborníkov v súčasnosti pracuje na prekonfigurovaní systému a nasadení všetkých dostupných rezerv,“ povedal.
„Naším cieľom je do dnešného (utorkového) večera znížiť deficit a frekvenciu výpadkov a zmien v dodávkach,“ dodal.
Zároveň vyzval domácnosti, aby sa v rámci možností vyhýbali používaniu spotrebičov s vysokým príkonom, aby nedošlo k preťaženiu systému.
Rusko zároveň v ten istý deň oznámilo, že v dôsledku kyjevských útokov zvažuje alternatívne námorné trasy a obmedzenie lodnej dopravy v Azovskom mori, ktoré predstavuje dôležitú exportnú trasu pre zásobovanie Krymu.
Moskva anektovala Krym už v roku 2014 a využíva ho ako logistickú základňu vo vojne proti Kyjevu.