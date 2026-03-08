Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sever Austrálie zasiahli povodne, úrady varujú pred krokodílmi

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Sydney 8. marca (TASR) - Polícia v austrálskom Severnom teritóriu varovala v nedeľu pred „všadeprítomnými krokodílmi“ a uviedla, že po rozsiahlych povodniach presunula vyše 1000 ľudí v celom štáte do úkrytov. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AFP.

Severné teritórium zasiahli počas uplynulého víkendu silné dažde, pričom mesto Katherine zažilo najhoršie záplavy od roku 1998. Polícia v sobotu začala s evakuáciami, do odľahlých oblastí nasadila vrtuľníky a lietadlá.

„Väčšie to už byť nemôže,“ povedal novinárom veliteľ policajnej zásahovej jednotky Shaun Gill. Dodal, že „najmenej“ 90 domov zostalo bez elektriny a varoval obyvateľov, aby neplávali vo vodách. „Krokodíly sú úplne všade. Prosím, nevstupujte do vody. Správa je celkom jasná. Neplávajte vo vode z dvoch dôvodov: je to rýchlo tečúca rieka a tiež je to miesto, kde sú krokodíly najaktívnejšie,“ vyhlásil.

Zástupca policajného komisára Travis Wurst tiež varoval obyvateľov Katherine, aby „nerobili hlúposti“ a neskákali do vody. Varoval pred „krokodílmi a inými vecami, ktoré vám sťažia život“.

Množstvo škôl zostane v pondelok pre povodne zatvorené, uviedla premiérka Severného teritória Lia Finocchiarová.

Odhaduje sa, že v severných častiach Austrálie žije viac ako 100.000 morských a sladkovodných krokodílov.

Rozľahlé Severné teritórium je jednou z najredšie osídlených oblastí krajiny a často ho postihujú extrémne poveternostné podmienky. Vedci upozorňujú, že klimatické zmeny zvyšujú riziko prírodných katastrof, ako sú lesné požiare, povodne a cyklóny.
