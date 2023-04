Sever Číny zasiahla piesočná búrka

Peking 13. apríla (TASR) - Mnohé oblasti v severnej Číne pokryli vo štvrtok nánosy vetrom priviateho piesku a prachu. Piesočná búrka sa podľa očakávaní preženie aj cez niektoré časti Vnútorného Mongolska - autonómnej oblasti na severe Číny, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AP.



Tento ráz počasia - piesočné búrky sprevádzané silným vetrom - by mal trvať do nedele, uviedlo vo svojom vyhlásení Národné meteorologické centrum, pričom odporučilo verejnosti, aby prijala preventívne opatrenia na ochranu pred zlou kvalitou ovzdušia, informuje TASR.



Hlavný prognostik centra Kuej Chaj-lin predtým vysvetlil, že piesočné búrky sa začali v nedeľu v južnom Mongolsku a so studeným vzduchom postupujúcim na juh sa rozšírili do rôznych regiónov vrátane severnej a severovýchodnej Číny.



Agentúra AP uviedla, že v Pekingu bola vo štvrtok veľmi malá viditeľnosť. Na webovej stránke IQAir sa pre čínske hlavné mesto zobrazil index kvality ovzdušia 540 a úroveň znečistenia ovzdušia bola označená za "nebezpečnú". Pekinské mestské centrum pre monitorovanie životného prostredia a ekológie vydalo v tejto súvislosti najvyššie varovanie, dodala AP.