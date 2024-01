Sever Európy sužuje mráz, vo Švédsku namerali mínus 43,6 stupňa Celzia

Helsinki/Štokholm 3. januára (TASR) - Sever Európy zažíva už druhý deň po sebe extrémne mrazivé počasie s teplotami pod mínus 40 stupňov Celzia. Vo Švédsku v stredu namerali najnižšiu januárovú teplotu za ostatných 25 rokov. TASR informuje podľa agentúry AP.



Teplotný rekord (mínus 43,6 stupňa Celzia) padol pri dedinke Kvikkjokk vo švédskej časti Laponska. Išlo o najsilnejší januárový mráz zaznamenaný v tejto severskej krajine od roku 1999, uviedli miestne médiá.



V blízkej laponskej dedine Nikkaluokta namerali v utorok ráno mínus 41,6 stupňa. V noci na stredu sa teploty na severe Švédska pohybovali v rozmedzí od mínus 25 do mínus 35 stupňov Celzia a mrazivé počasie sa tam očakáva aj po zvyšok týždňa. V stredu to uviedla Ida Dahlströmová zo Švédskeho meteorologického a hydrologického inštitútu (SMHI).



Dosiaľ najnižšou januárovou teplotou v histórii meraní bolo vo Švédsku mínus 49 stupňov Celzia, ktorú namerali 27. januára 1999 v obci Karesuando pri fínskych hraniciach.



Mrazivé počasie sprevádzané snehovou víchricou narušilo v stredu dopravu v celom severskom regióne, zatvorených bolo viacero mostov a zastavila sa aj vlaková a trajektová doprava. V Škandinávii bolo zatvorených aj viacero škôl.



Vo Fínsku by mal silný mráz podľa meteorológov pretrvávať prinajmenšom do nedele, pričom na severe to môže byť až mínus 35 stupňov Celzia.



V Dánsku polícia na väčšine územia vyzvala motoristov, aby obmedzili cestovanie len na nevyhnutnú mieru. Sever a západ tejto krajiny totiž sužuje snehová víchrica. Miestny meteorologický inštitút varoval pred snežením a poľadovicou a vydal výstrahu druhého najvyššieho stupňa (oranžovú) pred lejakmi na juhu krajiny.



Južnejšie položené Nemecko zase sužujú záplavy. Najhoršia situácia je v spolkovej krajine Dolné Sasko a očakávané dažde ju môžu ešte viac zhoršiť.



V meste Eindhoven na juhu Holandska v utorok neskoro večer zomrel 75-ročný muž po páde z bicykla. Podľa polície pri jeho páde mohol zohrať úlohu aj silný vietor.