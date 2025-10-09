Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ĎALŠIE ZEMETRASENIE NA FILIPÍNACH: Zasiahlo sever krajiny

Ilustračné foto. Foto: TASR

Silné otrasy bolo cítiť v meste Baguio okolo 10.30 h miestneho času (4.30 h SELČ).

Autor TASR
Manila 9. októbra (TASR) - Zemetrasenie s magnitúdou 4,8 zasiahlo vo štvrtok filipínsku provinciu La Union na ostrove Luzon. Tamojší inštitút vulkanológie a seizmológie (PHIVOLCS) očakáva, že v jeho dôsledku vzniknú aj škody, informuje TASR na základe správy agentúry AFP a denníka Manila Bulletin.

Podľa PHIVOLCS sa epicentrum zemetrasenia nachádzalo dva kilometre severovýchodne od mesta Pugo v hĺbke 10 kilometrov.

Silné otrasy bolo cítiť v meste Baguio okolo 10.30 h miestneho času (4.30 h SELČ). Mesto má asi 366.000 obyvateľov a nachádza sa v západnej časti ostrova Luzon. Starosta Baguio nariadil uzavretie tamojších základných a stredných škôl. O niečo menej intenzívne otrasy cítili obyvatelia ďalších miest v okolí.

PHIVOLCS uviedol, že zemetrasenie malo tektonický pôvod. Inštitút varoval pred možnými menšími škodami, no dodal, že sa neočakávajú žiadne následné otrasy.

Filipíny pritom len minulý týždeň v utorok zasiahlo silné zemetrasenie, ktoré si doposiaľ podľa najnovších údajov vyžiadalo 74 obetí. Ďalších viac ako tisíc ľudí v jeho dôsledku utrpelo zranenia a približne 72.000 domov bolo zničených alebo poškodených.
.

