Sever Indie sužuje smog, školy v Naí Dillí sú zatvorené

Naí Dillí 18. novembra (TASR) — Z dôvodu masívneho znečistenia ovzdušia zostali v pondelok zatvorené školy v indickom hlavnom meste Naí Dillí. Vyučovanie bude zatiaľ prebiehať dištančne, výnimka sa vzťahuje na ročníky desať až dvanásť, oznámila tamojšia vláda na sieti X. Informovala o tom agentúra AFP.



Úrady dúfajú, že toto opatrenie výrazne zníži intenzitu dopravy. V pondelok platí množstvo ďalších opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia vrátane obmedzení pre nákladné autá s naftovými motormi a pre stavebné práce. Základné školy v Naí Dillí boli zatvorené už vo štvrtok.



Naí Dillí v súčasnosti trpí silným znečistením ovzdušia. Znečistenie pevnými časticami PM2,5 bolo v nedeľu večer 57-krát vyššie ako denný limit stanovený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). V pondelok ráno bol prekročený 39-krát. Častice PM2,5 sú také malé, že môžu preniknúť do ľudského krvného obehu a do pľúc.



V oblasti hlavného mesta Indie sa každú zimu mieša chladný vzduch, dym z polí, kde pestovatelia nelegálne pália zvyšky po zbere úrody, a emisie z priemyslu a dopravy. Naí Dillí je často hodnotené ako jedno z najviac znečistených miest na svete. Znečistené ovzdušie je podľa odborníkov aj príčinou tisícov predčasných úmrtí v Naí Dillí a okolitých oblastiach.



Hustý smog sužoval v pondelok aj väčšinu územia severnej Indie. Indický meteorologický úrad predpovedal na pondelok "hustú až veľmi hustú hmlu" pre štáty Uttarpradéš, Harijána a Rádžastán.