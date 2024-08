Sever Japonska zasiahla tropická búrka Maria

Tokio 12. augusta (TASR) — Tropická búrka Maria v pondelok zasiahla severné Japonsko a vynútila si zrušenie desiatok letov. Japonská meteorologická agentúra (JMA) varovala pred výdatnými dažďami v prefektúrach Iwate, Mijagi a Aomori na ostrove Honšú, informovali agentúra AFP a televízia NHK.



Maria, ktorá bola kategorizovaná ako "silná tropická búrka" — ďalšia úroveň by bol tajfún —, dorazila k pevnine okolo 08.30 h miestneho času (01.30 h SELČ) neďaleko mesta Ofunato v prefektúre Iwate.



V mestách Kuji a Ócuči v prefektúre Iwate spadlo za 48 hodín do pondelkového rána 450, respektíve 255 milimetrov zrážok, čo je najviac od začiatku vedenia záznamov roku 1978.



Do utorňajšieho rána by podľa JMA mohlo spadnúť ďalších 250 milimetrov zrážok a v nasledujúcich 24 hodinách dodatočných 150 milimetrov. Úhrny tak môžu vo viacerých oblastiach ďaleko presiahnuť priemer za celý august.



Úrady tiež varovali pred hrozbou zosuvov pôdy v prefektúre Iwate.



Tropickú búrku Maria sprevádza tiež silný vietor, ktorého nárazy by mohli dosiahnuť rýchlosťou 126 kilometrov za hodinu. Pri pobreží by sa mohli vyskytnúť vlny vysoké až sedem metrov.



Nepriaznivé počasie si vynútilo zrušenie letov do severného Japonska vrátane 78 letov spoločností Japan Airlines a All Nippon Airways.