Sever Nigérie bol po útoku džihádistov dva týždne bez elektriny

Lagos 29. októbra (TASR) - Ozbrojenými konfliktmi zmietaná severná časť afrického štátu Nigéria bola takmer dva týždne ponorená do tmy po tom, čo tam džihádisti poškodili energetickú infraštruktúru. S odvolaním sa na miestne úrady o tom v utorok informovala agentúra AFP, ktorá dodala, že bez elektriny boli milióny ľudí. Paralyzované boli aj ekonomické aktivity, píše TASR s odvolaním sa na AFP.



Príslušníci džihádistických formácií nedávno poškodili hlavné prenosové vedenie v okrese Shiroro v nigérijskom štáte Niger, čím ochromili dodávku elektriny v 19 z 36 štátov tejto západoafrickej krajiny, uviedla štátna spoločnosť Transmission Company of Nigeria (TCN).



Výpadky v dodávkach elektriny sú v tejto najľudnatejšej krajine Afriky bežné, ale džihádistické útoky na energetickú infraštruktúru na severe v posledných rokoch tento problém znásobili.



Nigérijský prezident Bola Ahmed Tinubu nariadil nasadenie "adekvátneho bezpečnostného personálu, vrátane krytia zo vzduchu, pre inžinierov", ktorí opravovali prenosové vedenie, uviedla v pondelok prezidentská kancelária vo vyhlásení pre médiá.



Federálny štát Niger a ďalšie štáty na severe Nigérie už 15 rokov sužuje džihádistické povstanie, ktoré pripravilo o život viac ako 40.000 ľudí a z domovov ich vyhnalo vyše dva milióny.



Obyvateľstvo regiónu žije v strachu zo zločineckých gangov, ktoré prepadávajú dediny, zabíjajú a unášajú miestnych obyvateľov výmenou za výkupné a podpaľujú domy po ich rabovaní.



Tieto gangy nadviazali užšie vzťahy s džihádistickým zoskupením Boko Haram a odštiepeneckou organizáciou Islamský štát v provincii Západná Afrika (ISWAP), ktoré majú napr. v okrese Shiroro pomerne silnú podporu.



AFP pripomenula, že od nástupu prezidenta Tinubu do úradu - v máji 2023 - vzrástli ceny benzínu v Nigérii viac ako päťnásobne. Tinubu podnikol ambiciózne ekonomické reformy, ktoré zahŕňali ukončenie nákladných dotácií na pohonné hmoty a uvoľnenie meny nairo, z krátkodobého hľadiska však Nigéria zažila jednu z najhorších kríz za posledné desaťročia, pričom inflácia dosiahla 30-ročné maximum.