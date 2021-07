Severná a Južná Kórea obnovili cezhraničnú komunikáciu

Soul 27. júla (TASR) - Severná a Južná Kórea oznámili, že v utorok ráno obnovili cezhraničnú komunikáciu, a to viac ako rok po tom, čo Pchjongjang prerušil všetky oficiálne horúce linky so Soulom. Informovala o tom agentúra AFP.



Sever jednostranne prerušil všetky oficiálne vojenské a politické komunikačné linky s Juhom v júni minulého roka po tom, čo aktivisti posielali z Južnej Kórey cez hranicu letáky namierené proti režimu v Pchjongjangu. Stalo sa tak aj napriek trom summitom medzi severokórejským vodcom Kim Čong-unom a juhokórejským prezidentom Mun Če-inom v roku 2018.



Avšak v prekvapivom oznámení obe strany v utorok uviedli, že všetky komunikačné linky boli ráno obnovené.



"Podľa dohody medzi najvyššími vodcami prijali Sever a Juh opatrenie na opätovné sprevádzkovanie všetkých medzikórejských komunikačných styčných liniek, a to od 10.00 h 27. júla," informovala severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA.



Najvyšší predstavitelia oboch Kóreí si od apríla vymieňali osobné listy zamerané na zlepšenie väzieb a ako prvý krok súhlasili s obnovením horúcich liniek, uviedla vo vyhlásení Mun Če-inova kancelária.



"Obaja lídri sa tiež dohodli na tom, že čo najskôr obnovia vzájomnú dôveru medzi oboma Kóreami a že budú vo vzťahoch opäť pokračovať,“ dodala kancelária.