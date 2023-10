Severná Európa sa pripravuje na povodne a víchricu

Kodaň/Londýn 20. októbra (TASR) - Úrady v krajinách severnej Európy vyzývajú obyvateľov na ostražitosť v súvislosti so silnou búrkou, ktorá so sebou môže priniesť prudké dažde i víchricu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Britská meteorologická služba Met Office búrku nazvala Babet a okrem Britských ostrovov a Dánska zasiahne aj juh Švédska, sever Nemecka a niektoré časti Nórska. Očakáva sa, že víchrica najviac zasiahne východ Jutského poloostrova a dánske ostrovy v Baltskom mori.



"Bude to pravdepodobne v nejakom ohľade historická udalosť," uviedol Hans Peter Wandler z dánskeho meteorologického inštitútu. Podľa neho až po prechode tlakovej níže bude možné určiť intenzitu tohto javu.



Vo štvrtok vydali britské úrady červenú, najvyššiu výstrahu pre niektoré časti Škótska pred "mimoriadnymi dažďovými zrážkami". Očakáva sa, že prudké dažde môžu spôsobiť rozsiahle záplavy. Červenú výstrahu britské úrady naposledy vydali v roku 2020.



V Škótsku si už búrka vyžiadala aj jednu obeť. Polícia našla v rieke Water of Lee v okrese Angus telo ženy, ktorú strhla voda, uvádza televízia BBC.



Tlaková níž Babet môže do niektorých častí Škótska priniesť v priebehu krátkeho času celomesačný úhrn zrážok. V škótskom okrese Angus už evakuovali stovky ľudí a vo štvrtok boli zatvorené i školy.



Polícia na juhu Dánska uviedla, že zaplavených je niekoľko ciest v nízkopoložených oblastiach a hlásené boli i popadané stromy.



Aj meteorológovia v Dánsku vydali najvyššiu výstrahu pred nepriaznivým počasím. Policajti obyvateľov varovali pred stúpajúcimi hladinami, ktoré v niektorých častiach krajiny môžu stúpnuť až o 2,5 metra oproti zvyčajnej úrovni.



Aj vo Švédsku vydali varovanie pred povodňami na južnom pobreží krajiny. Očakáva sa však, že úroveň vodných hladín by tam už v sobotu ráno mohla začať klesať.



Neďaleko druhého najväčšie mesta Nórska Bergen zatvorili v rámci preventívnych opatrení most. Prerušila sa tiež premávka trajektových liniek a počasie ovplyvnilo aj letovú prevádzku.