Severná Kórea a Čína obnovili po šiestich rokoch vlakové spojenie
Autor TASR
Peking/Pchjongjang 12. marca (TASR) — Po šesťročnej prestávke spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 sa vo štvrtok obnovila osobná železničná doprava medzi Severnou Kóreou a Čínou. Vlaky budú premávať na dvoch trasách – medzi metropolami oboch krajín Pekingom a Pchjongjangom a na kratšej trase z Pchjongjangu do čínskeho pohraničného mesta Tan-tung. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry Jonhap a Reuters.
Vlak s deviatimi vozňami smerujúci z Pchjongjangu do Pekingu prešiel vo štvrtok o 16.23 h miestneho času (09.23 h SEČ) cez Most čínsko-kórejského priateľstva vedúci ponad rieku Amrok (Ja-lu) a spájajúci pohraničné mestá Sinuidžu v KĽDR a Tan-tung v Číne. Niektoré vozne mali stiahnuté závesy na oknách, zatiaľ čo v iných bolo vidieť cestujúcich, uviedla juhokórejská agentúra Jonhap.
V piatok o 18.07 h miestneho času (10.07 h SEČ) príde do Pchjongjangu po 24 hodinách a 41 minútach jazdy vlak K27 z Pekingu, ktorý bude mať zastávku v Tan-tungu.
Linka spájajúca hlavné mestá bude premávať štyri dni v týždni (v pondelok, v stredu, vo štvrtok a v sobotu) v oboch smeroch. Lístky, ktoré sú určené len pre držiteľov obchodných víz, na štvrtok už vypredali, ale na 18. marca boli stále k dispozícii.
Podľa čínskej agentúry Sin-chua vyrazil v stredu päťvozňový osobný vlak aj na kratšej trase z Tan-tungu do Pchjongjangu. Z čínskeho pohraničného mesta odišiel o 10.00 h miestneho času (03.00 h SEČ) a do Pchjongjangu dorazil krátko po 18.00 h miestneho času.
Vlak na linke Tan-tung - Pchjongjang bude premávať denne v oboch smeroch, uviedla agentúra Sin-chua citujúca čínskeho predstaviteľa, podľa ktorého posilní priateľstvo medzi oboma národmi.
Počas pandémie boli zastavené aj cezhraničné lety. Severokórejský štátny dopravca Air Koryo obnovil lety do Číny v roku 2023. V súčasnosti ponúka lety medzi hlavnými mestami dvakrát do týždňa - v utorok a v sobotu.
