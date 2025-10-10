< sekcia Zahraničie
Severná Kórea a Čína po rokoch obnovili pozemné poštové spojenie
K obnoveniu poštového spojenia došlo po tom, čo sa severokórejský vodca Kim Čong-un a čínsky prezident Si Ťin-pching v Pekingu dohodli na posilnení spolupráce a výmen na bilaterálnej úrovni.
Autor TASR
Pchjongjang/Peking 10. októbra (TASR) – Severná Kórea a Čína koncom septembra opätovne otvorili pozemnú trasu pre poštové zásielky medzi severokórejským pohraničným mestom Sinuidžu a čínskym mestom Tan-tung. S odvolaním sa na čínsku štátnu poštovú službu o tom v piatok informovala agentúra Jonhap, píše TASR.
Podľa niektorých analytikov by tento krok mohol signalizovať, že ekonomické kontakty medzi Pchjongjangom a Pekingom, ktoré boli roky utlmené, by sa mohli postupne obnoviť v rámci snahy o normalizáciu vzťahov a oživenie výmen na vysokej úrovni.
K obnoveniu poštového spojenia došlo po tom, čo sa severokórejský vodca Kim Čong-un a čínsky prezident Si Ťin-pching v septembri v Pekingu dohodli na posilnení spolupráce a výmen na bilaterálnej úrovni.
Podľa oznámenia čínskeho štátneho poštového úradu bola trasa Sinuidžu – Tan-tung oficiálne obnovená 25. septembra v spolupráci s príslušnými vládnymi orgánmi.
Pred uzavretím hraníc na začiatku roku 2020 pre pandémiu infekčného ochorenia COVID-19 bola medzi týmito dvoma pohraničnými mestami intenzívna výmena osôb aj tovaru.
Podľa niektorých analytikov by tento krok mohol signalizovať, že ekonomické kontakty medzi Pchjongjangom a Pekingom, ktoré boli roky utlmené, by sa mohli postupne obnoviť v rámci snahy o normalizáciu vzťahov a oživenie výmen na vysokej úrovni.
K obnoveniu poštového spojenia došlo po tom, čo sa severokórejský vodca Kim Čong-un a čínsky prezident Si Ťin-pching v septembri v Pekingu dohodli na posilnení spolupráce a výmen na bilaterálnej úrovni.
Podľa oznámenia čínskeho štátneho poštového úradu bola trasa Sinuidžu – Tan-tung oficiálne obnovená 25. septembra v spolupráci s príslušnými vládnymi orgánmi.
Pred uzavretím hraníc na začiatku roku 2020 pre pandémiu infekčného ochorenia COVID-19 bola medzi týmito dvoma pohraničnými mestami intenzívna výmena osôb aj tovaru.